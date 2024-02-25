Полиция Фото: МВД

Сотрудники полиции задержали нападавших и выяснили, что налет организовала бывшая супруга пострадавшего. Ведется разбирательство

В Мамонтовском районе произошло дерзкое ограбление, сообщили в ГУ МВД по краю.

Так, трое молодых людей пришли домой к жителю села Покровка. На веранде они оторвали лист поликарбоната и, зайдя в дом, избили хозяина. После этого они забрали из дома часы, портативную колонку и сотовый телефон.

Оказалось, что злоумышленники пошли на дело по просьбе своей 28-летней знакомой, которая решила наказать своего бывшего мужа.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ “Грабеж”.

Ранее сообщалось, что в Бийске мужчина из-за денег хладнокровно убил 92-летнюю пенсионерку.

Взято отсюда