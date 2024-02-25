Жительница Алтайского края организовала нападение на бывшего супруга

Организатором нападения выступала бывшая супруга потерпевшего

В Мамонтовском районе полицейские задержали грабителей, которые напали на мужчину и забрали его личные вещи, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Трое молодых людей нанесли телесные повреждения и похитили часы, портативную колонку, сотовый телефон у жителя с. Покровка.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников, которые совершили грабеж. Оказалось, что к хищению причастны трое жителей Мамонтовского района.

Выяснилось, что парни сделали это по просьбе своей 27-летней знакомой, которая решила наказать своего бывшего мужа. Подозреваемые пришли домой к потерпевшему, оторвали лист поликарбоната на веранде и, проникнув в дом, нанесли ему множественные удары руками и ногами. А после этого забрали принадлежавшие ему личные вещи.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ “Грабеж”.

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Взято отсюда