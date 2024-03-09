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Жительница Алтайского края перевела мошенникам более 3 млн рублей

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Жительница Алтайского края перевела мошенникам более 3 млн рублей

Женщина была уверена, что общается с сотрудником банка

Сотрудники полиции устанавливают мошенников, которым жительница Рубцовска перевела более 3 млн руб., сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В полицию с заявлением о хищении денежных средств обратилась 66-летняя женщина. По ее словам, в конце января ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Он пояснил, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. С целью предотвращения хищения денежных средств ей якобы необходимо самой оформить кредиты и перечислить деньги на так называемые “безопасные” счета.

Женщина испугалась и различными переводами отправила свои личные сбережения в сумме чуть более миллиона рублей. Однако этого оказалось недостаточно. Оформив кредит в одном из банков, потерпевшая перевела мошенникам еще порядка 400 тыс. руб. После, по совету мошенников, женщина обратилась в одну из финансовых организаций, где под залог двухкомнатной квартиры взяла чуть более 1 500 000 рублей.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Взято отсюда

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