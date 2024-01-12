Жительница Алтайского края получила штраф за то, что не впустила приставов

Женщина не выполнила законное требование судебного пристава-исполнителя

Суд признал жительницу Алтайского района виновной в совершении административного правонарушения по ст. 17.8 КоАП РФ. Женщина не выполнила законное требование судебного пристава-исполнителя об обеспечении доступа во двор принадлежащего ей жилого дома для осуществления исполнительных действий. Об этом сообщили в пресс-службе судов Алтайского края.

“Жительница воспрепятствовала законной деятельности должностного лица, уполномоченного на осуществления функции по принудительному исполнению исполнительных документов”, – отметили в пресс-службе судов.

В результате местная жительница признана виновной в совершении административного правонарушения. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

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Взято отсюда