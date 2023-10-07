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Жительница Алтайского края примет участие в шоу Ярче звезд

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ольга Антипова Фото: ТНТ

Шоу “Ярче звезд” с ведущим Гариком Мартиросяном соберет талантливых вокалистов и прирожденных артистов из народа на одной сцене

Уроженка Славгорода Ольга Антипова примет участие в новом музыкальном шоу перевоплощений “Ярче звезд” на телеканале ТНТ, сообщает “МК на Алтае”. Премьера состоится 7 октября.

Девушка родилась в Славгороде и занимается вокалом с семи лет. Профессионально она связала свою жизнь с музыкой в 16 лет, поступив в колледж культуры и искусств. Сейчас Ольга пишет авторские песни и перепевает песни любимых исполнителей.

Участники проекта будут перевоплощаться в своих любимых исполнителей, а тот, кто сделает это убедительнее остальных, получит внушительный денежный приз и, конечно, всероссийскую славу и признание звёзд эстрады.

“Когда-то в 2018 году я участвовала в другом музыкальном телепроекте и мне очень хотелось там выиграть. Я дошла до финала, но до победы немного не добрала. Участие в шоу “Ярче звезд” это собственный реванш. Хочется заявить о своем творчестве и показать себя и свои способности зрителям. Денежный приз хочу потратить на недвижимость, потому что она сейчас очень нужна и востребована”, – рассказала Ольга Антипова.

Ранее сообщалось, что уроженка Барнаула одержала победу в шоу “Битва шефов”.

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