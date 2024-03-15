Младенец. Ребенок. Рождаемость Фото: unsplash.com

Женщина скрывала свою беременность и роды. А когда мальчик появился на свет, мать жестоко лишила новорожденного малыша жизни

42-летняя жительница Калманского района пойдет под суд за убийство своего новорожденного ребенка, сообщает краевое управление Следственного комитета по Алтайскому краю.

Как пояснили следователи, в сентябре 2023 года у женщины начались роды. Ребенок появился на свет на участке в одном из сел района. При этом женщина на учете по беременности и родам не состояла.

Малыш родился жизнеспособным. Однако, как рассказали следователи, сельчанка перекрыла младенцу доступ к кислороду и он умер. Свои действия она мотивировала тем, что находилась в тяжелом материальном положении.

Теперь решение по делу вынесет суд.

Ранее сообщалось, что на Алтае судят мать ребенка, замерзшего в холодном доме в Новый год.

Взято отсюда