Жительница Алтайского края создает удивительные вещи из пряников

«Вышла на пенсию и поняла, что от скуки реально можно умереть», – так началась история увлечения жительницы Белокурихи Надежды Бедаревой. Ее пряничные шедевры равно вкусны и красивы. И земляки теряются, любуясь ее работами на городских выставках – то ли художником назвать мастерицу, то ли кондитером.

«Считала до десяти»

С детства наша героиня кулинарила и, когда мама затевала постряпушки, пирожки или домашние сметанники, внимательно присматривалась. И техникум советской торговли (ныне Академия гостеприимства), самый «девчачий» в прежние времена, выбрала не случайно. А потом сорок лет отработала поваром в городе-курорте. Ни разу не изменила своему призванию – вкусно и полноценно кормить отдыхающих и земляков. А от порывов души к чему-то смутно возвышенному отмахивалась: не до того семейной работающей женщине.

От уймы свободного времени, свалившегося на нее с выходом на пенсию в 2011 году, Надежда Васильевна даже растерялась поначалу. И не поверила своему счастью! Оказалось, это не финал жизни, а прекрасная ее зрелая пора. Можно заняться спортом, танцами, вокалом. Так она и поступила. Но настоящую известность в Белокурихе принесли Бедаревой ее пряничные фантазии.

Случайно увидев в соцсетях объявление о наборе на мастер-класс «Имбирные пряники от А до Я», мастерица быстро оценила по достоинству дистанционные технологии: вебинары, онлайн-курсы. Затянуло так, что и сама с тех пор со счета сбилась. На вопрос, сколько обучающих площадок уже пройдено, может ответить лишь примерно: «Считала до десяти, потом перестала».

Так освоила мастерство выпечки и оформления тортов, пирожных и прочих популярных сладостей – от зефира до шоколадных «бомбочек». Но вне конкуренции оказались у мастера пряничных дел (это официальный статус!) пряники: затейливые, фигурные, объемные, разные…

Сама находила в Сети многочисленные школы и академии пряников. Росписи сахарной глазурью, к примеру, училась у мастерицы Элеоноры Пчемян, живущей в Италии. Если выпадает счастье – премии в онлайн-баттлах – тут же вкладывает их в обучение. Оно не бесплатно, конечно.

– Характер у меня такой, если что-то понравилось – загораюсь, и тогда уже иду к цели до конца. Что-то все время придумываю и делаю, но дома мало чего остается. В основном все раздаю и раздариваю близким. Сыновья Александр и Юрий давно уже взрослые, но есть шестеро внуков, недавно родился правнук. Их обожаю баловать, когда приезжают. Чаепития с бабушкиными вкусняшками – семейная традиция. Продавать? Возможно, в большом городе и получилось бы… Ну или просто у меня не получается, – откровенничает женщина, показывая расписной домик. – Смотрите, только осторожненько, тут все очень хрупкое.

Хрупкая сказка

У пряничного домика все, как у настоящего. Окошки, лесенка на 2-й этаж, сказочные персонажи у входа вылеплены из сахарной глазури так филигранно и изящно, что, кажется, даже неосторожный выдох может разрушить хрупкую сказку, благоухающую на весь дом. А ведь сделана она несколько месяцев назад!

Это один из секретов настоящего пряника, чье название идет от слова «пряности». В его рецептуре их целый букет: молотые гвоздика, корица, имбирь, анис, кориандр, кардамон, мускатный орех, перец белый и розовый. На любителя – горький миндаль, цедра цитруса. Именно они придают вкус, которого нет ни у одной другой русской сладости.

Исторически основой для выпечки было козульное тесто. Когда-то поморы русского севера выпекали из него фигурки животных, в большей степени в качестве оберегов, нежели еды. Простая рецептура – соль, мука да вода – совершенствовалась, в разных регионах добавляли в нее кто мед, кто патоку, кто варенье. Главное, чтобы состав для формовки пряничных «деталей» оставался пластичным.

«Фишка», о которой рассказала Надежда Васильевна, – натуральная карамель. Вам сразу представилось нечто жженое? Нет, не то. Чтобы сахар хорошо карамелизовался, его плавят при щадящей температуре. Затем добавляется сливочное масло – лучшее, какое удастся найти, чтобы не давало при работе воды. В финале в смесь идут горячие свежие сливки. Карамель при таком способе приготовления получается мягкая, нежная и очень вкусная. Ее можно вместо конфет к чаю подавать или как начинку к блинчикам. А если на ней пряничное тесто завести, получится оно таким пластичным, что любой сложности пряники можно делать – шкатулочки, сахарницы, конфетницы, чайнички и целые сервизы, которые не раз удивляли родных и друзей Надежды Бедаревой.

Без консервантов

Такие сладости даже самым маленьким и аллергичным детям дозволены, проверено на внуках мастерицы. Ведь ее пряники не содержат консервантов, добавляемых обычно в магазинную выпечку для увеличения срока годности. В доказательство правильности своих бабушкиных догадок собеседница просчитывает раскладку продуктов, необходимых для приготовления домашней сладости. Недешево выходит, особенно в сравнении с тортиками масс-маркета по 200 рублей. «Ну потому что там химия одна, человеку этого вообще нельзя есть», – объясняет Надежда Васильевна «привлекательность» такой цены.

Пряничные композиции Бедаревой влет уходят в качестве подарков родным и близким, но о том, чтобы открыть свое дело по реализации фирменных сладостей, она пока и речи не ведет. Даже выставить свои шедевры в экспоцентре «Сибирского Подворья», где любят тусить туристы, проблематично. Один только «ярмарочный» взнос мастера или ремесленника – 7 тысяч рублей, а еще ведь надо арендовать палатку, стул, стол. Вряд ли окупятся такие расходы – и это тоже мастерица просчитала. Туристы охотнее берут с собой на память об Алтае «вечные» поделки ремесленников. В местном управлении по социальной защите населения мастерице предложили еще один вариант – открыть свое дело в качестве самозанятой. Но требования, предъявляемые к «пищевке», весьма высоки – от помещений до оборудования, без скидок на объемы производства. Подумывает наша героиня, но не решается брать на себя такую ответственность, финансовую, прежде всего. Так что художественный кондитерский салон Надежды остается пока мечтой.

А мы тем временем не можем оторваться от этого, даже не полного сейчас, домашнего «собрания пряников». Здесь вам и винтаж, и витражи, и кракелюр с налетом старины, и объемный 3D-пайпинг, и ажуры венгерской вышивки… Видов техники оформления пряничных поверхностей сотни, и каждая новая так и просится быть освоенной. А значит, мастерица снова идет учиться, ведь имя ей – Надежда.

«Считала до десяти»

С детства наша героиня кулинарила и, когда мама затевала постряпушки, пирожки или домашние сметанники, внимательно присматривалась. И техникум советской торговли (ныне Академия гостеприимства), самый «девчачий» в прежние времена, выбрала не случайно. А потом сорок лет отработала поваром в городе-курорте. Ни разу не изменила своему призванию – вкусно и полноценно кормить отдыхающих и земляков. А от порывов души к чему-то смутно возвышенному отмахивалась: не до того семейной работающей женщине.

От уймы свободного времени, свалившегося на нее с выходом на пенсию в 2011 году, Надежда Васильевна даже растерялась поначалу. И не поверила своему счастью! Оказалось, это не финал жизни, а прекрасная ее зрелая пора. Можно заняться спортом, танцами, вокалом. Так она и поступила. Но настоящую известность в Белокурихе принесли Бедаревой ее пряничные фантазии.

Случайно увидев в соцсетях объявление о наборе на мастер-класс «Имбирные пряники от А до Я», мастерица быстро оценила по достоинству дистанционные технологии: вебинары, онлайн-курсы. Затянуло так, что и сама с тех пор со счета сбилась. На вопрос, сколько обучающих площадок уже пройдено, может ответить лишь примерно: «Считала до десяти, потом перестала».

Так освоила мастерство выпечки и оформления тортов, пирожных и прочих популярных сладостей – от зефира до шоколадных «бомбочек». Но вне конкуренции оказались у мастера пряничных дел (это официальный статус!) пряники: затейливые, фигурные, объемные, разные…

Сама находила в Сети многочисленные школы и академии пряников. Росписи сахарной глазурью, к примеру, училась у мастерицы Элеоноры Пчемян, живущей в Италии. Если выпадает счастье – премии в онлайн-баттлах – тут же вкладывает их в обучение. Оно не бесплатно, конечно.

– Характер у меня такой, если что-то понравилось – загораюсь, и тогда уже иду к цели до конца. Что-то все время придумываю и делаю, но дома мало чего остается. В основном все раздаю и раздариваю близким. Сыновья Александр и Юрий давно уже взрослые, но есть шестеро внуков, недавно родился правнук. Их обожаю баловать, когда приезжают. Чаепития с бабушкиными вкусняшками – семейная традиция. Продавать? Возможно, в большом городе и получилось бы… Ну или просто у меня не получается, – откровенничает женщина, показывая расписной домик. – Смотрите, только осторожненько, тут все очень хрупкое.

Хрупкая сказка

У пряничного домика все, как у настоящего. Окошки, лесенка на 2-й этаж, сказочные персонажи у входа вылеплены из сахарной глазури так филигранно и изящно, что, кажется, даже неосторожный выдох может разрушить хрупкую сказку, благоухающую на весь дом. А ведь сделана она несколько месяцев назад!

Это один из секретов настоящего пряника, чье название идет от слова «пряности». В его рецептуре их целый букет: молотые гвоздика, корица, имбирь, анис, кориандр, кардамон, мускатный орех, перец белый и розовый. На любителя – горький миндаль, цедра цитруса. Именно они придают вкус, которого нет ни у одной другой русской сладости.

Исторически основой для выпечки было козульное тесто. Когда-то поморы русского севера выпекали из него фигурки животных, в большей степени в качестве оберегов, нежели еды. Простая рецептура – соль, мука да вода – совершенствовалась, в разных регионах добавляли в нее кто мед, кто патоку, кто варенье. Главное, чтобы состав для формовки пряничных «деталей» оставался пластичным.

«Фишка», о которой рассказала Надежда Васильевна, – натуральная карамель. Вам сразу представилось нечто жженое? Нет, не то. Чтобы сахар хорошо карамелизовался, его плавят при щадящей температуре. Затем добавляется сливочное масло – лучшее, какое удастся найти, чтобы не давало при работе воды. В финале в смесь идут горячие свежие сливки. Карамель при таком способе приготовления получается мягкая, нежная и очень вкусная. Ее можно вместо конфет к чаю подавать или как начинку к блинчикам. А если на ней пряничное тесто завести, получится оно таким пластичным, что любой сложности пряники можно делать – шкатулочки, сахарницы, конфетницы, чайнички и целые сервизы, которые не раз удивляли родных и друзей Надежды Бедаревой.

Без консервантов

Такие сладости даже самым маленьким и аллергичным детям дозволены, проверено на внуках мастерицы. Ведь ее пряники не содержат консервантов, добавляемых обычно в магазинную выпечку для увеличения срока годности. В доказательство правильности своих бабушкиных догадок собеседница просчитывает раскладку продуктов, необходимых для приготовления домашней сладости. Недешево выходит, особенно в сравнении с тортиками масс-маркета по 200 рублей. «Ну потому что там химия одна, человеку этого вообще нельзя есть», – объясняет Надежда Васильевна «привлекательность» такой цены.

Пряничные композиции Бедаревой влет уходят в качестве подарков родным и близким, но о том, чтобы открыть свое дело по реализации фирменных сладостей, она пока и речи не ведет. Даже выставить свои шедевры в экспоцентре «Сибирского Подворья», где любят тусить туристы, проблематично. Один только «ярмарочный» взнос мастера или ремесленника – 7 тысяч рублей, а еще ведь надо арендовать палатку, стул, стол. Вряд ли окупятся такие расходы – и это тоже мастерица просчитала. Туристы охотнее берут с собой на память об Алтае «вечные» поделки ремесленников. В местном управлении по социальной защите населения мастерице предложили еще один вариант – открыть свое дело в качестве самозанятой. Но требования, предъявляемые к «пищевке», весьма высоки – от помещений до оборудования, без скидок на объемы производства. Подумывает наша героиня, но не решается брать на себя такую ответственность, финансовую, прежде всего. Так что художественный кондитерский салон Надежды остается пока мечтой.

А мы тем временем не можем оторваться от этого, даже не полного сейчас, домашнего «собрания пряников». Здесь вам и винтаж, и витражи, и кракелюр с налетом старины, и объемный 3D-пайпинг, и ажуры венгерской вышивки… Видов техники оформления пряничных поверхностей сотни, и каждая новая так и просится быть освоенной. А значит, мастерица снова идет учиться, ведь имя ей – Надежда.

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Взято отсюда.

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