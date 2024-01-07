Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Жительница Барнаула хотела заработать, но потеряла 380 тысяч рублей

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Жительница Барнаула хотела заработать, но потеряла 380 тысяч рублей

В барнаульский отдел полиции обратилась 35-летняя местная жительница, которая рассказала, что при попытке заработать мошенники похитили у нее 380 тыс. рублей.

Жительнице Барнаула в мессенджер пришло сообщение о возможном заработке на одном популярном маркетплейсе. Женщина заинтересовалась. Смысл работы заключался в том, чтобы выкупать определенный товар, после чего потраченные деньги возвращались бы с надбавкой. При этом сами товары получать было не нужно.

Потерпевшая согласилась и зарегистрировалась на онлайн-платформе, указав данные своей банковской карты. И начала «работать»: выкупала товары, пополняла счёт.

За пару дней она отдала в общей сложности 380 тысяч рублей, но свою «зарплату» так и не получила.

В итоге женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Еще читают

Взято отсюда.

алтай последние новости , новости выпуск алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Образование

МЧС Алтайского края предупредили о непогоде в регионе

07.01.2024

 Образование

День 682-й. Самое важное к утру 6 января

07.01.2024

 Интересное

МЧС Алтайского края предупредили о непогоде в регионе

07.01.2024

 Интересное

День 682-й. Самое важное к утру 6 января

07.01.2024

 Интересное

Как барнаульцы встретили православное Рождество — фоторепортаж altapress.ru

07.01.2024

 Происшествия

Ночная драка в центре города перебудила барнаульцев

07.01.2024

 Происшествия

Жительница Барнаула ушла с катка в чужой обуви

07.01.2024

 Происшествия

Появились ужасающие подробности смерти малыша, которого нашли замерзшим в доме на Алтае

07.01.2024

 Происшествия

Рядом с Пивзаводом произошло ДТП. Столкнулись легковушки

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix