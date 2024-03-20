Жительница Барнаула открыла цветочный магазин благодаря гранту для предпринимателей

Грант для молодых предпринимателей помог жительнице Барнаула Татьяне Казариной открыть в краевой столице свою цветочную лавку. Сделала она это 8 марта. Для выхода на рынок лучше дня и быть не может.

Найти свой путь

Прежде чем пойти в предприниматели, жительница Барнаула Татьяна Казарина обучалась на автотранспортном факультете Алтайского технического университета. Но уже тогда девушка осознавала, что выбранная профессия ей не по душе.

– Я понимала, что работа «с железом» мне неинтересна, – делится она. – Начала исследовать рынок вакансий, искать. Так и пришла во флористику. Сразу стало ясно, что цветы – это вселенная для творчества. В этой сфере нет ограничений, а любая работа – это полет фантазии. Несколько лет я трудилась в цветочных магазинах Барнаула, постигала профессию, обучалась европейской флористике в Москве.

В этом году девушка решила, что пора открывать свою цветочную лавку и начинать работать на себя. Опыта в предпринимательстве у нее не было, но есть с кого взять пример, попросить совет. Ее родители занимаются сельским хозяйством, поэтому некоторые тонкости ведения своего дела Татьяна узнала от них.

На первом этапе она записалась на обучение предпринимательству в центр «Мой бизнес». Там подсказали, с чего начать, помогли просчитать риски, а главное – поверить в выбранное дело. Следующим шагом стало написание проекта и подача заявки на молодежный грант.

– Перед стартом успела накопить небольшую сумму, а господдержка стала мощным импульсом, – рассказывает Татьяна. – На выделенные средства я приобрела холодильник, сплит-систему, кассовый аппарат, некоторую мебель. Уже арендовала помещение, сама подготовила его к открытию.

Начало положено

Начинающая бизнес-леди подчеркивает, что не опасается заходить в такую наполненную сферу. Она считает, что в Барнауле еще осталась ниша для цветочных магазинов, но только для определенных.

– В большей степени здесь представлены два вида цветочных лавок, – размышляет она. – Первый – это «дорого-богато», где повсюду шик и блеск. Цены там тоже соответствующие, и, скажем, тюльпан может стоить под тысячу рублей. Вторая категория для клиентов, которые ищут что-то подешевле. Такие магазины работают круглосуточно и торгуют не только цветами, но и табаком или газетами. А я попытаюсь создать что-то среднее. Уютное место, где будет жить красота и где она будет доступна.

За основу дизайна Татьяна взяла итальянскую провинцию, где упор сделан на уют и домашний комфорт. Но главное – это, конечно, букеты. Уже заключены контракты с поставщиками. Как и прежде, цветы доставляют в Россию из Голландии, Эквадора, Кении. Правда, из-за санкций растения везут не напрямую, поэтому цена на них увеличивается.

Магазин открылся 8 Марта – это «Новый год для флориста». Лучше дня, чтобы выйти на этот рынок, и быть не может. Это не только Международный женский день, но и неофициальный приход весны. После зимней спячки люди хотят легкости, свежести, поэтому спешат в лавки за тюльпанами и мимозами.

– Не буду скрывать – сначала было страшно, – признается Татьяна. – Но после первых заказов я стала уверена в правильности моего решения. В любом случае все с чего-то начинали, проходили этапы становления. Конкуренции не боюсь, она позволяет равняться на лучших и расти. Думаю, своего клиента я найду.

Для продвижения уже созданы странички в соцсетях, но пока усиленно ими не занимались. Других забот хватало перед открытием. «Сейчас заработаем на полную, тогда уже начнем постигать тонкости СММ и рекламы», – планирует начинающая бизнес-леди.

В будущем в цветочной лавке появятся наемные сотрудники. При этом человек не обязательно должен иметь опыт во флористике, его можно обучить на месте.

– Главное – хотеть работать в этой сфере, – уверена владелица цветочного. – Работа флористом – это болезнь. Родные давно не удивляются, когда я прошу остановить машину посреди трассы, чтобы спуститься в поле и нарвать сухоцветов. Бывает, прошу отца, чтобы он поднялся на тракторе к верхушке дерева и наломал красивых веточек. Он уже не возражает… Всю эту красоту использую в оформлении букетов. Перед открытием у меня вся квартира завалена прутиками, листочками, травинками. Потихоньку перевожу все это добро в магазин.

Важная помощь

В Алтайском крае гранты в сфере молодежного предпринимательства предоставляются по нацпроекту «МСП». Такая помощь открывает двери в мир бизнеса тем, кому непросто запустить свое дело самостоятельно. Выбранная сфера может быть любой: производство, здравоохранение, спорт и социальные услуги, торговля.

Грант рассчитан на молодых людей в возрасте до 25 лет, которые как минимум прошли соответствующее обучение в краевом центре «Мой бизнес».

Максимальный размер поддержки составляет 500 тысяч рублей. Эти средства предприниматели могут потратить на приобретение оборудования, оргтехники, программного обеспечения, сырья, оплатить аренду, первый взнос по франшизе, продвижение проекта в СМИ.

В 2022 году в Алтайском крае гранты для молодежного предпринимательства были предоставлены 57 субъектам МСП, общая сумма превысила 28 млн рублей. В 2023 году поддержкой на 23,6 млн рублей воспользовались 49 предпринимателей.

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Взято отсюда.

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