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Жительница Барнаула пережила страшное нападение стаи собак

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Жительница Барнаула пережила страшное нападение стаи собак

Стая собак Фото: "В курсе 22"

Спас девушку от тяжелых травм брошенный пакет, на который отвлеклись собаки. По словам пострадавшей, псы буквально раздирали ее вещи в клочья

Жительница Барнаула возвращалась домой с работы и стала жертвой нападения бродячих собак. Об этом она написала в Telegram-канале “Инцидент Барнаул”.

Девушка возвращалась с ночной смены около 8.30 7 января. На улице 10-й Западной на нее накинулись три большие собаки и стали кусать за ноги, пытаясь завалить на снег.

“На плече у меня висела сумка, в руках был пакет, в котором была рабочая одежда, контейнер и маленький горшочек с цветком. Уже от безысходности догадалась бросить как можно дальше пакет. Собаки ринулись за ним, разорвав на клочья. Одна из собак начала трепать рабочую одежду, вторая сожрала цветок, а третья начала есть пластиковый контейнер”, – описывает пострадавшая.

Взято отсюда

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