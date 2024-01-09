Стая собак Фото: "В курсе 22"

Спас девушку от тяжелых травм брошенный пакет, на который отвлеклись собаки. По словам пострадавшей, псы буквально раздирали ее вещи в клочья

Жительница Барнаула возвращалась домой с работы и стала жертвой нападения бродячих собак. Об этом она написала в Telegram-канале “Инцидент Барнаул”.

Девушка возвращалась с ночной смены около 8.30 7 января. На улице 10-й Западной на нее накинулись три большие собаки и стали кусать за ноги, пытаясь завалить на снег.

“На плече у меня висела сумка, в руках был пакет, в котором была рабочая одежда, контейнер и маленький горшочек с цветком. Уже от безысходности догадалась бросить как можно дальше пакет. Собаки ринулись за ним, разорвав на клочья. Одна из собак начала трепать рабочую одежду, вторая сожрала цветок, а третья начала есть пластиковый контейнер”, – описывает пострадавшая.

Взято отсюда