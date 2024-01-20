Жительница Барнаула пишет произведения по мотивам русских народных сказок

По мнению Ирина Рудь, они словно драгоценные жемчужины, и в волшебной форме выражают народную мудрость, представления о добре и зле, обычаи и быт старины.

Советы для Ивана

Создавать именно сказки Ирина решила по нескольким причинам. Одна из них – она очень любит такой вид произведений, причем в стихах.

– В детстве у нас была пластинка со сказкой Пушкина «О мёртвой царевне и семи богатырях». Я ее выучила наизусть, и потом, когда в школе изучали это произведение, весь урок декламировала одноклассникам, – вспоминает женщина.

Ирина считает, хотя это спорно, что наши сказки искажены, может быть – временем, а может и намеренно, ведь этот жанр – весомый инструмент воспитания. Не может согласиться Ирина и с тем, что, например, в сказке «Иван-царевич и Серый волк», раздобыв воровством и даже мошенничеством Жар-птицу и коня, а также, украв единственную любимую дочь у отца, можно сесть «честным пирком да за свадебку». Но, чтобы понимать подобные притчи, надо знать, чем и как жили люди Древней Руси.

– В сказке всегда есть нравственный урок. А в чем же он здесь? Исправить эту неточность я решила, придумав образ старца, которого изначально не было в произведении. Он объясняет Ивану, почему все эти события произошли, – отмечает автор.

Тайный смысл

В оригинале сказки «Емеля» отец зол на свою дочь за то, что она влюбляется в лентяя, и поэтому сажает ее с Емелей в бочку и бросает в море. А в сказке «Царевна-лягушка», изданной в 1856 году с прекрасными иллюстрациями Билибина, Кащей приходится отцом прекрасной Елене, и в финале Иван-царевич убивает его.

– Сказки имеют какой-то невидимый тайный смысл, которым и объясняется несоответствие поступков героев нормам морали. С точки зрения человека современного, наши сказочники давно поправили ситуацию, и мы видим сказки, учащие нас добру, почитанию родителей, самопожертвованию, – отмечает Ирина.

В произведениях Ирины герой, даже второстепенный, проходит свой путь и понимает: то, к чему он приходит – следствие предыдущих поступков.

Суть произведений Ирины можно выразить финальными строчками одной из сказок:

«Прекрасна Русь и сказки, что льются

не спеша,

Ведь миру открывается народная душа.

В них глупость с ленью мудрость

легко одолевает,

На зло всегда в ответ возмездие бывает.

Ошибки покаянием можно искупить,

А счастье чистым сердцем

и делом заслужить!»

Образ Руси

Сказки, сделанные нашей героиней, – не для малышей. Она пишет в основном для аудитории 12+ и для взрослых людей, умудренных опытом.

– Коротенькими мои произведения не назовешь. Оригиналы сказок занимают всего несколько страниц, в них мысли и диалоги героев остаются за кадром, а это, на мой взгляд, самое интересное. Именно в диалоги можно вложить наши крылатые фразы, пословицы, забавные выражения. Это делает сказку ироничной и вдохновляющей, – считает Ирина.

В ее произведениях и главные, и второстепенные герои, и весь народ живут и работают на своей земле, а если пришла беда, самоотверженно защищают ее. Но более интересны образы русских царевен. Они и умницы, и красавицы, и незаурядные мастерицы, через эти качества постоянно терпят козни завистников.

– Не то чтобы я специально так задумывала, но именно в образах сказочных красавиц в моих произведениях и угадывается образ самой Руси. И хоть царевны и обладают большими, зачастую волшебными, возможностями, наступает время, когда они нуждаются в защите. И тут находится добрый молодец, который всепобеждающей силой любви, преодолевая все препятствия, спасает. Так же и наши предки отстояли для нас право жить на своей земле, в своем языковом пространстве, среди привычных нам ценностей, – отмечает автор.

Нерешённый вопрос

Начинала Ирина свой трудовой путь учителем в школе в Змеиногорске, потом много лет работала в налоговых органах. Любит, чтобы любое письмо, хоть методическое, хоть ответ плательщику, были изложены доступно.

– Потребность в творчестве была. О чем писать – долгое время оставалось неразрешенным вопросом. Я стихи ни о любви, ни о природе, ни о смысле жизни писать не умею, не выходят они у меня. А вот в сказке вроде все об этом же, а проблем у меня не возникает, – поделилась Ирина.

У нее и отец творчеством занялся только в 50 лет. Он был главой фермерского хозяйства и агрономом, первый в крае начал вводить «нулевую» обработку земли. Сейчас многие уже работают по этой методике, а в девяностых это было новшество. Сначала мужчина писал пейзажи Змеиногорских мест. Сам он с Украины, но Алтай полюбил всей душой. Его картины нравились людям. На городских праздниках его выставка всегда пользовалась успехом.

– А потом и книгу написал о своей жизни, об истоках своего рода, о крестьянстве как об образе жизни. Она сделана очень проникновенно. Когда через год после его смерти собрались его институтские приятели, они все пришли с книгой и зачитывали из нее отрывки, настолько она тронула их душу, – рассказала Ирина.

Она считает, что это огромное богатство их семьи. И сейчас, когда его уже нет с ними, почитав его книгу, чувствует его присутствие, как будто поговорила лично.

– Я и маму попросила написать книгу о своей жизни. Она так загорелось этим, что разыскала родственников, которые четко помнят все события по датам. Я отредактировала. Книга готова. Теперь у нас есть и другая половина нашей родовой истории. И маме, и отцу удалось описать ее начиная где-то с 1900-х годов, – добавила Ирина. Сказочница советует изучать историю своего рода, она ляжет в семейный архив.

К большой мечте

Интересный факт – сказку «Иван-царевич и Серый волк» взял для дипломной работы Эрик Октябрь. Он выступил и как иллюстратор, и как редактор, посвятив этой работе несколько месяцев. Молодой художник, пока работал, практически наизусть выучил сказку, выполнил около 40 иллюстраций.

С произведениями Ирины можно познакомиться на авторском канале YouTube. Недавно состоялась видеопремьера сказки «Иван-царевич и Серый волк». Еще автор стала писать так называемые ирики – иронические четверостишия и небольшие послания нашим военным.

– Я запоздавшая мама, моим двойняшкам только 12 лет. Помимо их воспитания, занимаюсь творчеством и, конечно, семейным бизнесом, начатым моим отцом. Крестьянство – непростой путь, и все же наше финансовое благополучие дает земля, на которой мы живем и работаем. Основная нагрузка, конечно, на моем муже, но мы с мамой на подхвате, – поделилась Ирина.

В планах у нее записать видеоверсии и аудиоверсии других своих сказок.

– Есть и мечта, как же без нее. Хочу поставить семейные спектакли. Как говорится, ставлю цели побольше, глядишь что-нибудь и сбудется, – резюмировала сказочница.

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Взято отсюда.

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