Девочка приходит из детского сада голодная, с синяками и ссадинами. Ее мать хочет разобраться, кто в этом виноват. Прокуратура уже начала выяснять, что произошло

Мама из Барнаула пожаловалась, что ее ребенок приходит из частного детского сада с кровоподтеками и ссадинами. Прокуратура Алтайского края уже инициировала проверку.

По словам женщины, ее дочке нет и 1,6 года. В детсад она отходила три месяца и ни разу никаких ЧП не было. Потом ребенок вдруг начал приходить домой в синяках, с разбитым носом.

“В течение дня не было сообщения от воспитателя о происшествиях. Последние два дня ребенок приходил с кровоподтеками от удара. На мои вопросы воспитатель ответил: “У вас такой ужасный ребенок, орет, плачет и не слушается”. До этого говорили, что ребенок идеальный, а потом резко стал плохой”, – слова горожанки приводит Telegram-канал “Инцидент Барнаул”.

Взято отсюда