Деньги Фото: visualhunt.com

Мошенники связались с женщиной в одной из групп в мессенджере. Женщину заманили предложением приумножить вложенные средства

Жительница Барнаула хотела получить работу в Интернете, но в итоге лишилась 160 тысяч рублей. Подробности сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

48-летняя горожанка состояла в одном из чатов в мессенджере. С ней связалась незнакомая женщина, тоже состоявшая в этой группе, и написала о том, что ее знакомая неплохо зарабатывает благодаря данному чату.

“В ходе переписки потерпевшая связалась с другой женщиной, которая объяснила ей способ заработка, суть которого состояла в том, чтобы вносить денежные средства и получать потом деньги в двойном размере”, – рассказали в полиции.

Женщина заинтересовалась этим предложением и согласилась. Ей объяснили, что для начала необходимо внести депозит на сумму 160 тысяч рублей, после чего скинули номер карты для перевода.

Она перевела со своей кредитной карты необходимую сумму и стала ждать вывода средств, но они не приходили. Потом потерпевшая узнала от других участников группы о том, что все это было мошеннической схемой.

По данному факту возбудили уголовное дело.

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Источник

горняк

горняк локтевский