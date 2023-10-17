Нож. Нападение с ножом. Фото: pixabay.com

Пострадавшего мужчину уже выписали из больницы. Импульсивную подругу он ни в чем не винит, они продолжают общаться, как и прежде

42-летняя жительница Барнаула ударила своего друга ножом за попытку поцелуя, пишет “Алтайская правда”.

Женщина и ее 35-летний товарищ выпивали в одной из квартир на улице Энтузиастов. Знакомы они были более двух лет и часто общались. Муж горожанки был не против их дружбы.

В тот день она пригласила товарища домой после прогулки в зоопарке. После застолья мужчина остался с ночевкой, а на утро признался в любви подруге и попытался поцеловать. Женщине это не понравилось, она схватила нож и ударила. Потом сама вызвала скорую помощь и призналась, что не хотела причинять вред.

Сам же пострадавший заявил, что ни в чем не винит женщину. Он сказал, что все произошло из-за того, что в нетрезвом виде не смог контролировать свои эмоции.

Женщине назначили четыре года лишения свободы условно.

Ранее в Барнауле во время уличной драки серьезно ранили мужчину.

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горняк

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