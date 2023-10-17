17.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Общество
“Не злите нас”. Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США
Политика
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
Политика
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама
Политика
Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти
Мир
“Полный болван”. В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

Коллекция категорий

Бизнес193 Новости
Здоровье450 Новости
Новости Алтай2001 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование232 Новости
Общество466 Новости
Объявления80 Новости
Политика427 Новости
Спорт262 Новости
Платим за интересные новости!

Жительница Барнаула ранила друга ножом за попытку поцеловать ее

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Нож. Нападение с ножом. Фото: pixabay.com

Пострадавшего мужчину уже выписали из больницы. Импульсивную подругу он ни в чем не винит, они продолжают общаться, как и прежде

42-летняя жительница Барнаула ударила своего друга ножом за попытку поцелуя, пишет “Алтайская правда”.

Женщина и ее 35-летний товарищ выпивали в одной из квартир на улице Энтузиастов. Знакомы они были более двух лет и часто общались. Муж горожанки был не против их дружбы.

В тот день она пригласила товарища домой после прогулки в зоопарке. После застолья мужчина остался с ночевкой, а на утро признался в любви подруге и попытался поцеловать. Женщине это не понравилось, она схватила нож и ударила. Потом сама вызвала скорую помощь и призналась, что не хотела причинять вред.

Сам же пострадавший заявил, что ни в чем не винит женщину. Он сказал, что все произошло из-за того, что в нетрезвом виде не смог контролировать свои эмоции.

Женщине назначили четыре года лишения свободы условно.

Ранее в Барнауле во время уличной драки серьезно ранили мужчину.

Источник

горняк
горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости