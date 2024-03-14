Лопата Фото: unsplash.com

Убившего человека мужчину поместили в колонию строгого режима, а его сожительницу еще ждет суд за укрывательство тяжкого преступления

Жительницу Барнаула будут судить за укрывательство убийства, которое совершил ее сожитель. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю и региональной прокуратуре.

Преступление произошло в доме у знакомого пары. Они остановились там, так как в их жилище не было отопления. В январе прошлого года между хозяином жилья и сожителем женщины возникла ссора, в ходе которой последний сильно избил приютившего их мужчину. Он не умер сразу. В первые дни пострадавший еще подавал признаки жизни, но никому не было до этого дела.

Взято отсюда