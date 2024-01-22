Ребенок, девочка Фото: unsplash.com

Женщина оставила двух маленьких детей на пороге магазина и ушла на 20 минут, рассказывает случайная прохожая, которая обратила внимание на малышей

В Барнауле мать оставила четырехлетнюю девочку с грудным ребенком в коляске и ушла в магазин. На детей обратила внимание одна из прохожих. Она написала об этом в Telegram-канал “Инцидент Барнаул”.

По словам женщины, речь идет о магазине на улице Антона Петрова, 246. Девочка стояла рядом с коляской и плакала.

“Время уже было темное, холодно, гололед. Магазин стоит рядом с опасным перекрестком: ул. Антона Петрова – ул. Попова. Девочке было, естественно, страшно! Как оказалось, мать зашла в магазин. Я не знаю, сколько дети стояли до того, как вышла я. Но мы с ними простояли минут 20! Матери долго не было. На вопрос, как часто их одних так оставляют на улице, девочка ответила, что постоянно! И ей всегда страшно”, – рассказала горожанка.

Когда мать детей появилась, на вопросы она отвечать не стала, дернула коляску и ушла. Женщина призывает родителей не оставлять детей без присмотра где бы то ни было.

В комментариях пользователи в основном поддержали автора поста, раскритиковав мать детей за безответственное отношение к ним.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась, что ее ребенок приходит избитым из детсада.

Взято отсюда