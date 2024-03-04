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Жительница Барнаула заявила, что в больнице замучили ее отца. Мужчина умер

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Минздрав проводит проверку

4 марта 2024, 11:0080Написать комментарий

Жительница Барнаула заявила, что в больнице замучили ее отца. Мужчина умер

Жительница краевой столицы в телеграм-канале Barnaul 22 рассказала, что в одной из больниц Барнаула якобы замучили до смерти ее отца.

76-летний мужчина сломал шейку бедра. Его привезли в травматологию и собирались оперировать, уточнила автор поста.

— У него был с собой телефон, никто не смог до него дозвониться, когда я его забрала, телефон валялся на полу, под кроватью. Он был привязан к кровати, типа буйный, но мой папа не мог такого сделать, только если бы его не довели до такого. 3 дня нам не давали с ним ни поговорить, ни позвонить и не пускали к нему, — говорит дочь пациента.

Кроме того, она утверждает, что за ее пожилым в больнице плохо ухаживали и не кормили несколько дней.

— Его просто дня 3 никто не кормил (напомню, он привязан к кровати) это хорошо, что он хоть воду пил, он был совсем без сил. Я забрала из больницы одного человека, на следующий день это был не мой папа! Он поел, силы добавились, он был адекватен, но оказывается, что в больнице он подхватывает пневмонию и поэтому его быстро-быстро сбагривают на нас.

Операцию пенсионеру так и не сделали, утверждает жительница Барнаула. Наутро после того, как мужчина приехал из больницы, он стал задыхаться. На скорой его увезли в другую больницу, но спасти не смогли.

В пресс-службе Минздрава Алтайского края NGS22.RU прокомментировали случившееся.

— Министром дано поручение провести проверку по данному случаю с привлечением профильных специалистов. По ее результатам будут сделаны соответствующие выводы и приняты решения.

В ведомстве родным и близким пенсионера принесли соболезнования.

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Взято Источник
04.03.2024

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