Окно. Квартира Фото: pixabay.com

Пенсионерке навязали услуги по очень завышенным ценам. За эти деньги она могла бы купить новое окно с установкой и даже не одно

Жительница Барнаула попалась на мастеров по ремонту и обслуживанию окон, которые взяли с нее более 80 тысяч рублей за мелкую работу. В их отношении уже расследуется уголовное дело, сообщили “Толку” в прокуратуре Железнодорожного района.

Все происходило в период с 2020 по 2023 год. Четверо барнаульцев представлялись мастерами по ремонту пластиковых окон и навязывали пожилой клиентке свои услуги.

“При этом требовали оплатить свои услуги по завышенным ценам. Мошенники производили мелкие работы по замене ручек, фурнитуры, резинок на окнах, за которые получили у пенсионерки денежные средства в размере 82 520 рублей”, – рассказала помощник прокурора района Мария Чупина.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас по делу идет следствие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее пожилая жительница Барнаула дала отпор телефонным мошенникам, которые хотели выманить у нее миллион рублей.

Взято отсюда