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Жительница Бийска нашла в банке с горошком большого клопа

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Жительница Бийска нашла в банке с горошком большого клопа

Горошек Фото: unsplash.com

Девушка рассказала, что купила банку горошка, которая стояла на кассе в магазине. Открыв консерву, она сразу поняла, что ей достался продукт с сюрпризом

Жительница Бийска рассказала, что нашла клопа в банке консервированного горошка, сообщает “Бийский рабочий”.

По словам горожанки, насекомое она заметила сразу, как только открыла крышку – на поверхности плавал большой черный клоп с зеленым треугольником на спинке.

“Только открыла и он плавает!” – вспоминает девушка.

Судя по описанию, бийчанке попался клоп-слепняк – вредитель для сельскохозяйственных и декоративных культур. Такие насекомые отличаются высокой плодовитостью, поэтому в горошке запросто могут оказаться и яйца клопов.

Сама же покупательница отметила, что пока не планирует обращаться в Роспотребнадзор.

Ранее сибирячка обнаружила железный болт в купленном торте.

Взято отсюда

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