Жительница Бийска потеряла 20 тыс. рублей, заказав новогодние украшения в интернете

33-летняя предприниматель из Бийска решила подзаработать накануне Нового года. В одной из социальных сетей она увидела объявление о продаже по низким ценам елочных игрушек, гирлянд и елок.

Женщина договорилась с продавцом о поставке и перевела 20 тысяч рублей. Однако новогодних украшений она так и не дождалась.

Бийчанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает МУ МВД России «Бийское».

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