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Жительница Бийска создала петицию за эвтаназию бездомных животных

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Жительница Бийска создала петицию за эвтаназию бездомных животных

Собака Фото: Виталий Барабаш

Бийчанка отметила, что собакам не место на улице, и они не должны страдать, так как животные “тоже хотят есть и жить в тепле, и незачем подвергать их таким мукам”

Жительница Бийска создала петицию в поддержку эвтаназии бездомных собак, сообщает “Бийский рабочий”.

Она была создана 1 марта и собрала уже 946 подписей.

В тексте петиции указано, что диких собак необходимо убрать с улиц города, чтобы дети могли спокойно гулять на детских площадках, а взрослые без страха передвигались по городу, не боясь каждого шороха.

Женщина подчеркнула, что в первую очередь нужно защищать жизнь людей, а не диких животных, и привела примеры нападения собак на детей, взрослых и стариков.

Ранее сообщалось, что в Бийске стая собак напала на пенсионерку в районе Нефтебазы.

Взято отсюда

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