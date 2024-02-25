Жительница Ельцовского района предстанет перед судом за убийство супруга

В качестве орудия обвиняемая использовала нож.

Источник фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Сотрудники Троицкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю раскрыли дело о нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть жителя Ельцовского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 14 декабря 2023 года в ходе распития спиртных напитков супруги поссорились на бытовой почве. Ссора привела к нападению 31-летней женщины на своего мужа с использованием ножа.

Женщина нанесла супругу два удара ножом в область грудной клетки, в результате полученных ранений мужчина скончался в больнице.

Обвинительное заключение направлено в суд.

Взято отсюда.

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