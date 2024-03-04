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Жительница города Барнаула предстала перед судом по обвинению в убийстве своего супруга

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Жительница города Барнаула предстала перед судом по обвинению в убийстве своего супруга

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе предварительного следствия установлено, что 22 декабря 2023 года в квартире жилого дома в Индустриальном районе города Барнаула между супругами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла словесная ссора на бытовой почве. В ходе семейного конфликта женщина нанесла своему мужу удар ножом в область грудной клетки, от которого он скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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