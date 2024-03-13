Жительница Новосибирской области родила ребёнка в ведро

Полмесяца тело малыша пролежало в погребе.

34-летняя Юлия забеременела в прошлом году, но узнала об этом только в январе, когда плод зашевелился. Бывшему мужу, сидящему в тюрьме, с которым они общаются, говорить побоялась. Также переживала, что обо всём узнают сельчане.

Рожала в туалете. Планировала отдать ребёнка в больницу, но он появился на свет раньше срока и, по словам женщины, мёртвым. Тело сначала вынесла на веранду, а затем спустила в погреб, думала закопать, когда сойдет снег.

О ребёнке узнали из-за того, что вместо себя на осмотр к гинекологу сельчанка отправила знакомую. Врачи позвонили в полицию. Сейчас Юлию обследуют психиатры. Она не состояла на учёте, у опеки не было вопросов к семье.

В 2020-м году Юлия уже светилась в подобной истории. Она родила ребёнка и оставила на остановке. Тогда её приглашали в эфир “Мужского/Женского”!

Взято отсюда.

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