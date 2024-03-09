реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Жительница Рубцовска заложила квартиру, чтобы обогатить мошенников

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Жительница Рубцовска заложила квартиру, чтобы обогатить мошенников

Деньги Фото: visualhunt.com

Сотрудники полиции устанавливают мошенников, которым рубцовчанка перевела огромную сумму. Часть денег она получила под залог квартиры

Рубцовчанка перевела более 3 млн рублей мошенникам, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

67-летняя женщина поверила позвонившему ей мошеннику, который тем, что якобы неизвестные люди хотят оформить на ее имя кредит. Чтобы спасти деньги, аферист убедил женщину самой оформить кредиты и перечислить деньги на так называемые “безопасные” счета. Она отправила свои личные сбережения в сумме чуть более миллиона рублей и еще порядка 400 тысяч взяла в кредит.

Далее по совету мошенников женщина обратилась в одну из финансовых организаций, где под залог двухкомнатной квартиры ей выдали чуть более 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Полиция просит запомнить, что никаких специальных “безопасных” счетов не существует.

Ранее жительница Барнаула в поиске работы нарвалась на мошенников и осталась без денег.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Проблемы с наркотиками, развод родителей, концерт с Bon Jovi: как выглядят и чем занимаются дочки российских звезд

Проблемы с наркотиками, развод родителей, концерт с Bon Jovi:…

Думаете, им помогли знаменитые фамилии? 9 марта 2024, 18:00147Написать комментарий…

Полина Гагарина собралась на пенсию: почему 36-летняя певица решила завязать с концертами

Полина Гагарина собралась на пенсию: почему 36-летняя певица решила…

Этим летом у нее будет «итоговое» выступление 9 марта 2024,…

Денег хватило на два года: сбежавший из России актер Семен Трескунов просит о помощи

Денег хватило на два года: сбежавший из России актер…

У себя в соцсетях он опубликовал подробное резюме 9 марта…

Кумир советских детей и секс-символ XX века. За что мы любим Гагарина?

Кумир советских детей и секс-символ XX века. За что…

10 малоизвестных фактов о первом космонавте 10 марта 2024, 00:0937Написать…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp