Деньги Фото: visualhunt.com

Сотрудники полиции устанавливают мошенников, которым рубцовчанка перевела огромную сумму. Часть денег она получила под залог квартиры

Рубцовчанка перевела более 3 млн рублей мошенникам, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

67-летняя женщина поверила позвонившему ей мошеннику, который тем, что якобы неизвестные люди хотят оформить на ее имя кредит. Чтобы спасти деньги, аферист убедил женщину самой оформить кредиты и перечислить деньги на так называемые “безопасные” счета. Она отправила свои личные сбережения в сумме чуть более миллиона рублей и еще порядка 400 тысяч взяла в кредит.

Далее по совету мошенников женщина обратилась в одну из финансовых организаций, где под залог двухкомнатной квартиры ей выдали чуть более 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Полиция просит запомнить, что никаких специальных “безопасных” счетов не существует.

Ранее жительница Барнаула в поиске работы нарвалась на мошенников и осталась без денег.

Взято отсюда