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Жительница Санкт-Петербурга переехала на Алтай и готовит к открытию музей-ферму

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Жительница Санкт-Петербурга переехала на Алтай и готовит к открытию музей-ферму

По первому образованию она музейщик. По второму – зоолог. И уже в мае ждёт первых посетителей.

Жизнь Екатерины Кондрашовой сейчас сплошные телячьи нежности – идёт отёл. На свет появился новый малыш, если посчитать всех коров, то он 22-ой по счёту. 3,5 года назад, когда Екатерина с сыном переехали из Санкт-Петербурга на Алтай – начиналось всё с единственной козы, учились жить на земле и элементарно топить печь. Сначала всё делали вдвоём с сыном, это только недавно появились помощники. Помимо коров, у неё козы, кролики, ослы. Животные тут вообще почти все ручные. Птичник – просто музей. Екатерина Кондрашова говорит, её саму в Солоновке как-то назвали музейным экспонатом, уже мало тех, кто держит животных, да ещё в таком количестве. И это и натолкнуло на мысль, а почему бы не сделать музей-ферму? Это была её детская мечта – стать дояркой. Книгу про сельское хозяйство знала наизусть – сколько корова даёт молока, а овцы шерсти. А стала музейщиком, работала в «Эрмитаже». На Алтае начала всё сначала. Сын Екатерины тоже сразу полюбил деревню. Будто и не было жизни в большом городе. Уже в мае в музее-ферме ждут первых посетителей. Бонусом – попробовать настоящее молоко, сыр или творог.

Людмила Видмер (Смоленский район)

Взято отсюда.

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