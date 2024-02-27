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Жительница Заринска пожаловалась на затягивание выдачи тела своего умершего ребенка

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Жительница Заринска пожаловалась на затягивание выдачи тела своего умершего ребенка

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Тело несколько дней не могли отправить на обязательное вскрытие в Барнаул. Семья не могла похоронить ребенка, пока не будут улажены формальности

В Заринске родителям несколько дней не могли отдать тело умершего ребенка. Пост об этом появился в сообществе “Черное и Белое Барнаул”.

По словам женщины, ребенок скончался в центральной городской больнице 22 февраля. 26 февраля тело все еще было в морге.

“И только вечером в 16.30 нас попросили привезти документы ребенка. Нашего сына до сих пор не отправили на вскрытие в Барнаул (так как дети подлежат обязательному вскрытию). Поэтому мы не можем его похоронить. Из-за неорганизованной работы персонала затягивается столь мучительный процесс” , – пожаловалась женщина.

Взято отсюда

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