Жительница Заринска свой главный букет в жизни получила в канун Нового года

Накануне 8 Марта самое главное, чего ждут почти все женщины – это букеты цветов. Свой главный букет в жизни жительница Заринска Ольга Кукук уже получила не так давно, в канун Нового года, когда перед ней появился ее 16-летний сынок с цветами…

Успех пришёл не сразу

Спортом Марк Сарапулов, чемпион России по армейскому рукопашному бою, обладатель звания «Лучший спортсмен года», многократный победитель турниров разного уровня по АРБ и панкратиону, начал заниматься с шести лет.

Родители Алексей и Ольга позволили ему попробовать себя в разных видах спорта. Но остановился на одном – армейском рукопашном бое.

Успех пришел не сразу. Первые три года – проигрыши, третьи места, неудачи и падения. Его первую победу мама помнит по сей день. Тогда он пришел к ней и с гордостью объявил, что занял первое место. В тот момент женщина поняла, что этот мальчишка, ее сын, ее надежда и опора, уже никогда не отступит. Ведь он – настоящий лидер.

Родители благодарили тренера Дмитрия Проскорякова за то, что он оказался в жизни Марка. И парень отдавался спорту сполна, получая в свою копилку все больше наград и регалий. Все эти годы Алексей и Ольга возили сына на соревнования, посещали турниры в Заринске.

Экстренная остановка

В те роковые дни папа Алексей тоже, к счастью, поехал с ним на очередной турнир. Соревнования проходили в Иркутске с 17 по 19 ноября 2023 года. Ребята выступили достойно. Марк провел несколько боев и в финале вырвался в лидеры. Было понятно, что уедут воспитанники заринской «Крепости» из Иркутска с наградами.

К вечеру Марк позвонил маме, сообщил о первом месте и признался, что у него поднялась температура до 39. Начались проблемы с животом. Медик поставил укол, и ребята отправились на вокзал. Как позже расскажет спортсмен, за день до этого он с ребятами сходил в одну из местных закусочных и принес оттуда еду, которую оставил в своей комнате на столе. Съест ее Марк только утром…

Самочувствие не улучшится ни час, ни два спустя, ни три. Ночью в вагоне ему станет совсем плохо. Начнется обезвоживание. Все это время помогать ему переживать болезнь будут отец, тренер, друзья. Ребята сплотятся вокруг него, понимая, что тому становится все хуже и хуже.

Медика в поезде не было. На тот момент Алексею показалось целой вечностью эта поездка. Состав, как будто специально, не спешил, высчитывая каждый час жизни его ребенка. Когда оказались на территории Красноярского края, мужчины поняли, что Марку требуется экстренная помощь врача – лицо покрылось пятнами, температура упала до критических показателей…

Дмитрий решил остановить поезд в первом населенном пункте. Но проводник отказал. Тогда тренер обратился к начальнику поезда, буквально не оставив ему выбора: «Или останавливаете, или я нажму на стоп-кран». Такой решительностью он спас жизнь своего воспитанника, счет которой уже шел на минуты…

60 на 27

Остановились в небольшом городке Иланск Красноярского края, что в 40 минутах езды от Канска. На вокзал тут же приехала полиция и врачи. Увидев парня, медик сразу сообразил: что-то не то, приборы отказывались показывать давление и температуру. И только потом на циферблате показались страшные цифры – давление 60 на 27… Критические для жизни. Спортсмена на руках доставили в автомобиль и повезли в больницу.

Все решения принимались молниеносно. К этому времени о ситуации уже знал создатель клуба «Крепость» Константин Панкратьев. Он стал искать выход на учреждения Красноярского края, чтобы перевезти юношу туда. Местная поликлиника могла лишь временно снять кризис. Тут же было принято решение тренеру отправиться с другими ребятами в Заринск, а с Марком остаться отцу.

В Иланске парня поместили в реанимационное отделение. Жизненно важные показатели состояния организма не переставали пугать. Медики делали все, что в их силах. Но все понимали, что нужны совсем другие специалисты и другое оборудование. Врачи приняли решение транспортировать больного в Канск, где имелась более оснащенная медицинская база.

В реанимобиль они тоже попали вместе – отец, молящийся за жизнь ребенка, и сын, перед которым была неизвестность. Всю дорогу медики старались поддерживать его организм капельницами и уколами. Но Марку становилось хуже. Не было сил говорить, двигаться.

Две инфекции одновременно

В Канске уже ждали. И вновь реанимация, лекарства, анализы, инъекции… К этому времени стало понятно, что происходит с организмом больного. Как позже объяснили специалисты, у парня обнаружили сразу два инфекционных заболевания – ковид и сальмонеллез. Они и «посадили» иммунитет спортсмена, заставив организм сдаться и не сопротивляться болезни.

Здесь, в реанимации, у парня начали отказывать внутренние органы. Перестала работать печень, отнялись ноги и… остановились почки. В таких случаях врачи вообще не дают прогнозов. Шансов на выживание очень мало. Но все, кто знал Марка, были уверены, что он справится. Потому что боец.

К этому времени Константину Панкратьеву и Дмитрию Проскорякову удастся выйти на президента Федерации армейского рукопашного боя России Вячеслава Дамдинцурунова. Он станет следующим человеком в жизни Марка, который сыграет решающую роль в его выздоровлении. Президент свяжется с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, и тот возьмет ситуацию на личный контроль.

Марка Сарапулова на вертолете санавиации доставят в Красноярск – в лучшую больницу края. В «вертушке» у парня пошла пена изо рта, шансов выжить все меньше и меньше… Надежда таяла на глазах. И только отец внушал себе и сыну, что все закончится хорошо, он справится.

Марка направили в инфекционное отделение. Здесь, в реанимации, врачи получали по видеосвязи консультации из ведущей клиники страны – Национального медико-хирургического центра им. Пирогова.

«Господи, оставь мне сына…»

Все это время дома Ольга не заходила в комнату сына. Не тронула дневник, который он оставил на столе с открытой датой «19 ноября», не убрала в шкаф кофту, полотенце… Она боялась спугнуть какую-то неведомую силу и сделать еще хуже. Женщина верила и ждала: «Только вернись… Сядь в свое кресло. Ляг на свою кровать. Наполни эту комнату жизнью… Своей жизнью…»

Постоянно находясь на связи с тренером, Ольга узнавала, что говорят врачи, какие прогнозы. Дмитрий, едва вернувшись в Заринск, сообщил, что поедет в Красноярск. Ольга поехала с ним. За рулем была Ирина, жена Дмитрия. Она, не раздумывая, оставила своих детей у родителей. Почти 11 часов по ночной дороге…

В Красноярске они сняли квартиру. Звонить в больницу позволяли только раз в день. И каждый этот раз родители боялись набирать номер… Стоя у окна, видя в нем крышу его больницы, Ольга про себя молилась Богу: «Господи, оставь моего сына живым…» И на небесах услышали молитву матери – Марк начал приходить в себя.

Позже она поговорила с ним по телефону. Стоя у закрытой больницы, за той самой стеной, где лежал ее сын, она сказала ему, что здесь, что рядом, всего в нескольких метрах от него…

Домой

Марку с каждым днем становилось легче. Но пострадало сердце, не обошла стороной болезнь и другие органы. Начались сильнейшие боли в руках и ногах. Но благодаря личному участию губернатора Красноярского края за Марка взялся питерский профессор. Он пообещал после выписки провести ему реабилитацию. Надо было только подлечиться.

В Красноярске Марк провел месяц. Папа Алексей в очередной раз приехал к нему попроведовать, порадовать гостинцами из дома, повидаться. Он увидел сына и понял, что все страшное уже позади. А на вопрос Ольги выпишут ли его к Новому году, категорически ответил, что пока вариантов нет, будет лежать и в праздники. В эти минуты женщина даже не догадывалась, что мужчины подготовили для нее сюрприз. Они уже ехали домой…

Алексей позвонил и попросил ее спуститься вниз, чтобы забрать одежду Марка для стирки. И только когда увидела сына с букетом, Ольга все поняла. Это были самые дорогие цветы в ее жизни. Ольга заплакала, обняла Марка и с облегчением вздохнула – наконец-то он рядом, живой, ее сынок.

Спасибо за спасение

– Я очень горжусь, что Марк стал настоящим мужчиной, – призналась Ольга. – За это время он ни на минуту не поддался панике, не просился домой, не жаловался и не стонал. Все эти дни ребята тоже переживали и ждали его возвращения. А некоторые и вовсе ставили свечи в церкви за здравие Марка. Все искренне хотели помочь.

Сегодня, когда самое страшное уже позади, семья благодарит главу Заринска Виктора Азгалдяна, Константина Панкратьева, семью Проскоряковых – Ирину и Дмитрия. Губернатора, спасателей и, конечно, врачей. Сегодня Марк уже дома. Реабилитация завершена. Он продолжает лечиться. Через год необходимо будет пройти очередное обследование. Парень надеется на лучшее и продолжает верить в чудо, которое уже однажды произошло в его жизни: что он окончательно выздоровеет и снова приступит к тренировкам. Как скажет его мама: «Сынок, это был самый главный бой в твоей жизни, и ты его выиграл…»

Наталья Николаева

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Взято отсюда.

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