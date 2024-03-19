Дети. Грязь. Резиновые сапоги. Прогулка Фото: Unsplash.com

Женщина устроилась на работу, перестала выпивать и решила вернуть своих детей. Суд не стал возражать против такого решения

Исправившуюся жительницу Быстроистокского района восстановили в родительских правах, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Женщина обратилась в суд и пояснила, что в 2019 году ее лишили родительских прав, так как долгое время она не занималась воспитанием детей, не содержала их и выпивала.

Сейчас она изменила образ жизни и отношение к воспитанию детей, устроилась на работу, зарекомендовала себя с хорошей стороны по месту жительства и работы, регулярно общается с детьми, помогает материально, а сами дети хотят вернуться в семью.

️Представитель органа опеки и попечительства не возражал против того, чтобы отдать детей матери. Прокурор также счел, что иск необходимо удовлетворить.

В итоге суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Ранее сообщалось, что на Алтае 35-летнюю мать признали виновной в истязании дочери.

Взято отсюда