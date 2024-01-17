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Жительнице Рубцовска вручили юбилейную медаль в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Жительнице Рубцовска вручили юбилейную медаль в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Источник фото: Администрация Рубцовска

Татьяна Сергеевна родилась 5 марта 1939 года в Ленинграде. В 4-летнем возрасте её эвакуировали на Алтай. Татьяна окончила 7 классов школы. Затем поступила в Бийское медучилище.

В 1961 году вместе с мужем по распределению переехала в Рубцовск. Работала фельдшером в больнице № 2, а после в коррекционной школе-интернате № 1.

Сейчас Татьяна Сергеевна на пенсии и ведёт активную общественную работу.

21 января она в составе делегации Алтайского края отправится в Санкт-Петербург, рассказали в администрации Рубцовска . Там пройдут торжественные и памятные мероприятия в честь 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Взято отсюда.

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