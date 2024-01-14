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Жительницу Алтая обвиняют в длительном истязании 13-летней дочери

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Жительницу Алтая обвиняют в длительном истязании 13-летней дочери

По данным следствия, женщина почти год систематически избивала и оскорбляла дочь по малозначительным поводам

В Горно-Алтайске завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Кош-Агачского района в истязании своей 13-летней дочери, пишет “Толк” со ссылкой на сообщение в СУ СК России по Республике Алтай.

По данным следствия, 42-летняя женщина с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по малозначительным поводам систематически избивала свою дочь руками и проводом зарядного устройства телефона, хватала ее за волосы и оскорбляла.

О происходящем узнали школьные учителя, они и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

“В ходе предварительного следствия девочка изъята из семьи, до принятия судом решения по уголовному делу передана под временную опеку близким родственникам”, – добавили в следственном комитете.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

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Взято отсюда

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