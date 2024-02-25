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Жительницу Алтайского края будут судить за гибель мужа

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Жительницу Алтайского края будут судить за гибель мужа

Конфликт между супругами привел к трагедии

Жительница Ельцовского района пойдет под суд за гибель мужа, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По данным следствия, днем 14 декабря 2023 года супруги распивали спиртное у себя дома. В определенный момент между ними возник конфликт на бытовой почве. 31-летняя женщина, проявив агрессию, взяла нож и нанесла им своему мужу два удара в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении.

Сельчанка обвиняется в совершении преступления по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Взято отсюда

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