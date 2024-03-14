Жительницу Алтайского края будут судить за укрывательство преступления

Мужчину отправили в колонию строгого режима, а его сожительницу еще ждет суд

Жительница Барнаула предстанет перед судом за укрывательство убийства, которое совершил ее сожитель, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, с осени 2022 года обвиняемая со своим сожителем проживали в доме общего знакомого в Барнауле. В январе 2023 года между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гражданский муж женщины причинил телесные повреждения хозяину дома, от которых он впоследствии скончался.

Чтобы скрыть следы совершенного преступления, 57-летняя женщина помогла сожителю перенести тело потерпевшего в хозяйственную постройку, а весной тело мужчины они закопали на его садовом участке.

В ходе грамотно спланированных совместных действий следователям СК и оперативным сотрудникам полиции удалось раскрыть особо тяжкое преступление, замаскированное под безвестное исчезновение, и привлечь сожителя женщины к уголовной ответственности.

В настоящее время приговором суда он осужден к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. За укрывательство особо тяжкого преступления женщина также привлечена к уголовной ответственности. Материалы дела направили в суд.

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Взято отсюда