Жительницу Барнаула, скрывшую убийство знакомого, ждет суд

Женщина помогла убийце спрятать тело.

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С осени 2022 года 57-летняя женщина вместе с сожителем проживали в доме общего знакомого в Барнауле.

В январе 2023 года между мужчинами произошла ссора, в ходе которой сожитель несколько раз ударил хозяина дома, отчего тот скончался. Чтобы скрыть следы преступления, женщина помогла сожителю перенести тело убитого в хозяйственную постройку, а весной того же года закопать его.

Позже полиция раскрыла преступление, замаскированное под безвестное исчезновение.

В настоящее время приговором суда обвиняемый осужден к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, женщина также привлечена к уголовной ответственности за укрывательство особо тяжкого преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Взято отсюда.

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