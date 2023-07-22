Жительницу Горняка и её дочь терроризирует агрессивный отец

Мать и дочь Фото: "Толк"

По словам женщины, обратиться за помощью к журналистам и обнародовать нелицеприятную историю вынудили невыносимые обстоятельства

Жительница Горняка со своей несовершеннолетней дочерью страдают от насилия в семье. По их словам, взрослый мужчина – их кровный родственник – забирает еду, ходит перед ребенком без нижнего белья и выгоняет родственниц из дома.

“Он из своей комнаты пошел в направлении комнаты ребёнка в одной футболке. На нём не было ни штанов, ни нижнего белья”, – рассказала Алена.

По словам женщины, ее родной отец в неадекватном пьяном состоянии пытался ворваться в комнату к внучке практически в чем мать родила.

“Я его силком вытолкнула, дочери кричала – у нее кровать второй ярус, чтобы она залезла на кровать и отвернулась. Ребёнку 13 лет. Такой возраст еще сложный. Я так испугалась”, – пожаловалась она.

Алёна решила, что это белая горячка и надо вызывать скорую помощь, но мужчина начал одеваться. Значит, соображал, чтобы его в таком виде не увидели.

“Дедушка пытается войти в мою комнату, но мама его закрыла, чтобы почти не видно было. Я увидела, что он был без трусов, увидела его голый зад. Мама крикнула мне залезь на кровать, дальше вызвали скорую. В приезду медиков я слезла, он уже был в штанах”, – добавила дочь женщины.

Жительница Горняка обратилась в полицию, мужчину задержали, но уже через три часа отпустили. Позже ей удалось направить отца в наркологический диспансер в Рубцовске – но и оттуда его выпроводили. После случившегося, по словам Алены, дочка стала эмоционально нестабильна, а отец начал проявлять агрессию ещё сильнее.

“Я никогда раздетый не ходил, максимум голый торс. Я никогда не ходил без трусов. Я всегда всё помню, сколько бы не выпил”, – рассказал отец Алены Сергей.

По словам Алены, сейчас отец регулярно выгоняет их с дочерью из дома – сделать это легко – он полноправный владелец. Уполномоченный по правам ребенка, Ольга Казанцева, откликнулась на беду и сейчас активно взаимодействует с Аленой и ее дочерью.

“Я связалась с администрацией Локтевского района. Лена Пилипа отреагировала, они готовы выделить на экстренный случай жильё, общежитие. Кроме того, администрация района готова помочь в перевозе вещей”, – отметила Ольга Казанцева.

Инцидентом в Горянке уже заинтересовался следственный комитет, следователи проводят проверку. А между тем в соцсетях на маму девочку обрушился шквал негатива – мол вынесла ссору из избы. Психологи говорят, такую проблему нельзя ни в коем случае замалчивать и нужно прорабатывать – иначе это грозит серьезными психологическими последствиями.

“Это травма, это здоровье ребёнка. У него снижается иммунитет, снижается успеваемость. Начинают проявляться различные заболевания”, – подчеркнула психолог кризисного центра для женщин Татьяна Кудинова.

Жить полноценной жизнью после физического и эмоционального насилия не получится. Уже завтра Алена с дочерью планируют съехать от агрессивного мужчины и ждут не дождутся, когда это произойдёт – жить в доме, где они не чувствуют себя в безопасности, они больше не могут.