реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Жительницу новосибирского села подозревают в жестоком убийстве подруги из-за денег

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Жительницу новосибирского села подозревают в жестоком убийстве подруги из-за денег

Нож. Нападение с ножом. Фото: pixabay.com

После гибели пасынка убитой две семьи получили выплаты в размере 3 млн рублей каждая. Родственники получили их накануне, и некоторые сельчане думают, что это могло стать причиной трагедии

В новосибирском селе Красноярка женщину задержали по подозрению в убийстве своей подруги. Местные жители говорят, что причиной могли стать выплаты за смерть пасынка погибшей, сообщает “КП-Новосибирск”.

По словам сельчан, женщина со своим супругом пришли в гости к подруге. Они выпивали, а потом произошла потасовка, причина которой пока неясна.

“Хозяйку дома ударили ножом три раза, один удар был в печень. От полученных ран женщина умерла, полиция задержала подругу, ее мужа и супруга убитой”, – рассказали местные.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Одна из жительниц села отметила, что подозреваемая была пьяной и взяла вину на себя. При этом ходят слухи, что нужно проверить ее мужа, так как он якобы бил жену, резал ножом, а недавно побрил ее налысо.

Ранее сообщалось, что жительницу Барнаула будут судить за укрывательство убийства, которое совершил ее сожитель. Женщина сшила мешок, в который вместе с гражданским супругом они затолкали тело убитого и вывезли на садовой тележке во двор, где закопали в погребной яме.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

«Хотим похоронить его на Родине»: рабочий из Иркутска умер…

Мать умершего в Южной Корее жителя Иркутска просит материальной помощи…

Земляки Шукшина получили возможность подключиться к природному газу

Газовики получили уже больше 500 заявок В Алтайском крае продолжается…

На снегоходе, коне и даже в шпагате: как голосовали…

На Алтае голосовать сами ходили даже 100-летние ветераны 70-летний президент…

Центр общественного наблюдения Алтайского края подвел итоги выборов и рассказал об инцидентах в регионе

Центр общественного наблюдения Алтайского края подвел итоги выборов и…

В Центре общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в Алтайском крае…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp