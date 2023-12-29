Барнаульские артисты прочитали рассказы и стихотворения алтайских авторов, а телеканал “Толк” оформил их в визуальные истории. Посадите детей к экрану и присоединяйтесь – будет интересно!

В кондитерской на углу Тополиной и Розмариновой живут удивительные герои: пирожные, торты, ватрушки и чизкейки. А еще кондитер Олег Викторович и смелая муха Галя. И у каждого из них есть своя тайная история, которая открывается далеко не всем. Стоит только раскрыть книгу Анны Никольской “Кондитерские истории”, и мы узнаем, о чем думают пирожные и сладости. Например, леденец на палочке мечтает стать водителем троллейбуса, а тирамису изо всех сил старается казаться настоящим итальянцем.

Новый выпуск “Живой детской книги Алтая” расскажет нам невероятную историю Ромовой бабы, которая мечтала стать кондитером и что в итоге из этого получилось.

Сказку читает артистка Алтайского государственного музыкального театра Юлия Башкатова.

Благодарим за место для съемки кофейню-кондитерскую O`bakery.

Взято отсюда