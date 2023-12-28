Барнаульские артисты прочитали рассказы и стихотворения алтайских авторов, а телеканал “Толк” оформил их в визуальные истории. Посадите детей к экрану и присоединяйтесь – будет интересно!

В новом выпуске читаем волшебную сказку писательницы Елены Ожич о том, что чудеса – дело коллективное и с поддержкой друзей даже самая невероятная идея может стать реальностью.

Сказку читает актриса Театра драмы и заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина, роли исполняют учащиеся школы-студии МТА.

Благодарим за сотрудничество и место для съемки школу-студию Молодежного театра Алтая и парк “Изумрудный”.

Взято отсюда