Эксперты рассказали, что будет с долларом, бензином и зарплатами

2024 год начался с самого нелюбимого у большинства россиян дня недели — понедельника. Несмотря на то, что впереди еще неделя отдыха, понедельник в календаре всё равно мысленно отсылает к началу трудовых будней. А там, где трудовые будни, там и насущные проблемы: бензин, ипотека и зарплата.

Экономические итоги прошлого года оказались не столь радужными. Поменяется ли что-нибудь к лучшему в текущем году? Об этом — в материале наших коллег из MSK1.RU.

К концу года доллар закрепится на уровне 100 рублей за единицу

В прошлом году с курсом доллара творилось что-то странное. В январе за доллар просили 67 рублей, что даже соответствовало докризисным показателям. Однако уже в августе курс подскочил до 100 рублей за доллар. В октябре сомнительное достижение повторилось.

В этом году не стоит возлагать надежд на нашу национальною валюту. Вероятность возвращения к сторублевой отметке высока. Всему виной инфляция, которая продолжает расти (по итогам прошлого года она составила выше 7%) и раздутый федеральный бюджет (по плановому прогнозу, в 2024 году расходы превысят доходы на 1,6 триллиона рублей). Об этом рассказал MSK1.RU экономист Николай Кульбака.

— Вероятность возвращения к 100-рублевой отметке довольно высока, потому что это будет один из способов выполнить тот бюджет, который запланирован, — заявил кандидат экономических наук. — Совершенно дикий бюджет, который принят на 2024 год, такой можно принять только при условии инфляции либо девальвации. Альтернатива — бешеный рост налогов.

Стоит отметить, что наш бюджет по-прежнему сильно зависит от доходов, связанных с продажей нефти и газа. Поэтому уже к концу года 100 рублей за доллар могут стать нормой, считает финансовый эксперт и автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

— Доллар почти наверняка уйдет выше 100 рублей, вопрос только в одном — когда. До выборов валюта будет держаться в диапазоне 88–93 рубля, в течение весны ее вряд ли выпустят выше для закрепления эффекта от выборов, — объяснил он. — Уже во втором квартале будет ощущаться падение нефти от ноября текущего года, когда в некоторые дни Urals (одна из марок нефти. — Прим. ред.) падал ниже 60 долларов за баррель. Вместе с этим сокращается количество экспортируемой нефти, а газ пока что приличной прибыли не приносит.

Цены на недвижимость останутся прежними, но денег всё равно не хватит

За прошедший год из-за инфляции ключевая ставка Центробанка увеличилась более, чем в два раза, достигнув отметки в 16%. Напомним: ключевая ставка — процент, под который обычные коммерческие банки берут деньги у Центробанка для осуществления финансовых операций. От ключевой ставки напрямую зависят ставки по потребительским кредитам и ипотеке: чем выше ее показатель, тем больше ежемесячные платежи.

Из-за увеличения бюджетных расходов власти не в состоянии победить инфляцию, поэтому ключевая ставка такая высокая, уверяет Николай Кульбака.

— Проблема в том, что центральный банк не в состоянии бороться с инфляцией, пока правительство увеличивает бюджетные расходы, — подчеркнул он.

Стоит напомнить, что с 1 января 2024 года минимальный первоначальный взнос по ипотеке составит 30% от стоимости жилья. Вкупе с низкой платежеспособностью населения это приведет к тому, что цены на новостройки останутся прежними, а цены на вторичку снизятся из-за недостаточного спроса, рассказал финансовый эксперт Алексей Кричевский.

— Новостройки, вероятнее всего, останутся либо на тех же значениях, либо будут колебаться в диапазоне 2–3% в обе стороны. А у цен на вторичку нет другого пути, кроме как пойти вниз — здесь снижение может достигнуть 10% без учета торга, — объяснил он нашему корреспонденту. — И ключевая ставка не будет иметь принципиального влияния — слишком сильно сократился платежеспособный спрос, особенно после увеличения первоначального взноса: он уже достиг максимума, здесь подвижек не будет.

В вопросе подорожания продуктов власти будут бездействовать

Прошлый год запомнился ростом цен на социально значимые продукты: яйца, курицу и хлеб. Особенно запомнилось подорожание яиц, которое обсуждалось на «Прямой линии» с президентом. Чтобы такое не повторилось, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала специальный законопроект, по которому с 1 января 2024 года будет запрещено поднимать цены на продукты более, чем на 30% в течение двух месяцев. Тем не менее, 30% — тоже существенный рост, предположил Алексей Кричевский.

— Если социально значимые продукты продолжат так же дорожать, это будет очень негативно бить по рейтингам властей. Но такой расклад вполне реален, — заявил специалист. — С большой вероятностью можно говорить о том, что какие-то из самых популярных продуктов могут резко взлетать в цене, и ФАС в этом вопросе будет бездействовать, поскольку рост цен просто будет ограничен 30% за два месяца, как прописано в недавно принятом законопроекте.

Цены на бензин продолжат расти

Цены на бензин — вторая по значимость боль россиян в прошлом году. К осени 2023 года цена бензина АИ-92 обогнала весеннюю цену бензина АИ-95. Ее среднее значение достигло 51 рубля 60 копеек за литр. Меры властей по ограничению экспорта нефтепродуктов слегка стабилизировали цены, однако уже к концу декабря цифры снова поползли вверх.

Пусть и не такими стремительными темпами, но в 2024 году цены на топливо продолжат расти, объяснил Николай Кульбака.

— У нас в экономике огромное количество проблем. Цены на топливо потихонечку, но будут расти в связи с тем, что государство тратит очень много денег на военно-промышленный комплекс. Естественно, в этих условиях все будет дорожать, — заявил кандидат экономических наук.

Пенсии немного вырастут, а зарплаты останутся на прежнем уровне

С 1 января 2024 года правительство поднимет пенсии и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Пенсии повысят на 7,5% с учетом уровня инфляции, а МРОТ — на целые 18,5%. В итоге размер МРОТа составит щедрые 19 242 рубля в месяц.

Согласно данным Росстата, рост доходов населения в 2023 году составил 5,3%. Прогнозируется ли рост зарплат в 2024 году? Вряд ли, считает Николай Кульбака.

— Пенсии будут расти. А вот насчет роста доходов — сомневаюсь. Они не растут в последнее время ни у кого. Все заявления о росте доходов населения рассчитаны на официальный уровень инфляции, а вот какой реальный уровень инфляции — сказать сложно, — подытожил он.

Из-за дефицита рабочей силы, компании вынуждены поднимать зарплаты, чтобы не растерять своих работников. Поэтому рост реальных доходов возможен, но — не выше уровня инфляции, добавил Алексей Кричевский.

— Здесь важно то, что уже по сути запущена инфляционная спираль. Работники рассматривают места с более высокой зарплатой, компании вынуждены поднимать им довольствие и повышать стоимость своего продукта, и так повсеместно — иначе сотрудников не удержать, — сказал он. — Поэтому определенный рост реальных располагаемых доходов однозначно будет, но вряд ли сильно выше инфляции.

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Взято Источник

02.01.2024