реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ЖК с огоньком. В Барнауле к застройке готов участок, где варили горючие смеси

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В центре Барнаула расчистили некогда большую промышленную территорию под возведение еще одного жилого комплекса. Как изменилась эта часть города, смотрите в нашем фоторепортаже

Участок на улице Пушкина, 30 огорожен, а теперь еще и полностью расчищен от строений. Ранее здесь стоял завод со столетней историей, где изготавливали канифоль, скипидар и даже “коктейли Молотова”. В этом году на месте предприятия планируют начать строительство очередного жилого комплекса с подземным паркингом и площадками для отдыха. Фотокорреспондент “Толка” побывал на месте, чтобы запечатлеть, как идет подготовка к застройке.

Плиты и пустота

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ в Белгороде

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ в Белгороде

Врач проверяет капельницу. Архивное фото Пострадавшие при обстреле Белгорода, которых…

Узнать больше
В Кирове завели дело после падения ледяной глыбы на школьника

В Кирове завели дело после падения ледяной глыбы на школьника

Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото Уголовное дело о…

Узнать больше
Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова

Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова

Актриса Дарья Вилкова-Гончарова Актриса из сериала “Деффчонки” Дарья Вилкова-Гончарова умерла…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp