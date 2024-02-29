В центре Барнаула расчистили некогда большую промышленную территорию под возведение еще одного жилого комплекса. Как изменилась эта часть города, смотрите в нашем фоторепортаже

Участок на улице Пушкина, 30 огорожен, а теперь еще и полностью расчищен от строений. Ранее здесь стоял завод со столетней историей, где изготавливали канифоль, скипидар и даже “коктейли Молотова”. В этом году на месте предприятия планируют начать строительство очередного жилого комплекса с подземным паркингом и площадками для отдыха. Фотокорреспондент “Толка” побывал на месте, чтобы запечатлеть, как идет подготовка к застройке.

Плиты и пустота

Взято отсюда