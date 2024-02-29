ЖК с “огоньком”. В Барнауле к застройке готов участок, где “варили” горючие смеси

В центре Барнаула расчистили некогда большую промышленную территорию под возведение еще одного жилого комплекса. Как изменилась эта часть города, смотрите в нашем фоторепортаже

Участок на улице Пушкина, 30 огорожен, а теперь еще и полностью расчищен от строений. Ранее здесь стоял завод со столетней историей, где изготавливали канифоль, скипидар и даже “коктейли Молотова”. В этом году на месте предприятия планируют начать строительство очередного жилого комплекса с подземным паркингом и площадками для отдыха. Фотокорреспондент “Толка” побывал на месте, чтобы запечатлеть, как идет подготовка к застройке.

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Сейчас на территории бывшего предприятия растут деревья и неровными стопками лежат железобетонные плиты. От зданий, где некогда располагался барнаульский канифольный завод, почти не осталось и следа. Их демонтировал новый собственник сразу же после покупки недвижимости. В 2022 году стало известно, что участком вместе с заводом завладела компания “Главалтайстрой” , которая входит в ГК “Союз” (семьи Отмашкиных).

В январе того же года собственник сменил назначение земли. Ее разрешили использовать для многоэтажной (высотной) жилой застройки и обеспечения данного объекта инфраструктурой. До этого она была предназначена для промпредприятий.

Снос строений шел быстро. Тем не менее на кадастровой карте еще долго отображались семь зданий и два сооружения. В их числе котельная с высокой кирпичной трубой – ее хорошо видно на сохранившихся снимках в архиве картографических сервисов. Котельная снабжала теплом не только производственные помещения, но и близлежащий микрорайон, говорится в энциклопедии “Барнаул” , выпущенной под редакцией доктора исторических наук Валерия Скубневского.

Ул. Пушкина, 30 Фото: Кадастровая карта

Изначально объекты принадлежали канифольному заводу, после чего перешли к компании “Аланко”. Ее вывеска до сих пор висит на единственном сохранившемся строении, фасад которого выходит на улицу Пушкина. Напомним, имущество изъяли у предприятия по решению арбитражного суда. Произошло это в 2005 году, а уже весной 2008 года завод ликвидировали.

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В итоге застройщик подготовил участок, который занял практически весь квартал, ограниченный улицами Пушкина, Горького, Гоголя и проспектом Комсомольским. Рядом находятся три музея, школа, поликлиника и стадион “Динамо”. В шаговой доступности – торговые центры, городская администрация, храмы и набережная Оби.

Для довольно большой территории запроектировали П-образный пятиподъездный жилой дом в семь уровней. В него вписали 218 квартир и подземный паркинг на 84 машино-места. Доступ в ЖК обеспечат с улиц Пушкина и Гоголя. Двор сделают закрытым. Проект разработал барнаульский архитектор Владимир Золотов.

Автор спроектировал здание в современном стиле с простой архитектурой и многочисленной деталировкой фасадов. Цветовая гамма – сдержанная. Благодаря делению здания на светлые и темные секторы была обеспечена сомасштабность с окружающей застройкой при довольно внушительных габаритах ЖК, отметил архитектор в ходе одного из градосоветов, где и презентовал новый объект.

Визуализация проекта жилого комплекса на улице Пушкина, 30 Фото: Мастерская Владимира Золотова

Первый этаж, как и во многих других жилых комплексов ГК “Союз“, уже зарезервировали под помещения общественного назначения. В перспективе здесь хотят разместить коммерческие площади, а еще детские и спортивные залы, где жильцы смогут проводить время в зимний период.

Проект прошел несколько стадий согласований. Он был одобрен членами градостроительного совета, а в январе этого года получил положительное заключение после госэкспертизы. О том, получил ли застройщик разрешение на строительство, пока не известно. По информации “Толка” возведение объекта может начаться ближе к концу этого года, но пока она не получила официального подтверждения у застройщика.

Чем запомнился предшественник

Любопытно, что жилой комплекс будет с “огоньком”. На заводе, чье место он займет, помимо вполне мирных канифоли и скипидара, во время Великой Отечественной войны изготавливали “коктейли Молотова”. Эту горючую смесь использовали в боях с вражескими танками.

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А вот первую продукцию канифольный завод начал выпускать почти 100 лет назад – в 1928 году. Ее изготавливали на основе живицы и смолы хвойных деревьев. В конце 1930-х предприятие перерабатывало тысячи тонн этих видов сырья ежегодно – 10 тыс. тонн и 2 тыс. тонн соответственно.

За всю историю завод дважды реконструировали – в 1936-м и 1960-х годах. Деревянные здания перестроили. Производство механизировали, а технологический процесс усовершенствовали. В 1956 году на основе разработок сибирских ученых на заводе наладили промышленный выпуск иммерсионного масла и кедрового бальзама. Их применяли при изготовлении и использовании оптических приборов, а также в медицине и биологии.

В более позднее время на территории предприятия построили котельную на жидком топливе. Она обогревала помещения завода, а также жилые дома и административные здания в микрорайоне. К концу 1990-зх предприятие выпускало 23 наименования продукции. Помимо пихтового масла предприятие снабжало страну мастикой “Жигули” – антикоррозийной защитой автомобилей и различных металлических изделий.

Кстати, на границе территории остался исторический объект – старинный брандмауэр, или, если говорить современным языком, файервол. Это глухая каменная (или кирпичная) стена, не дающая огню перекинуться на соседние здания. Такие сооружения еще остались в исторической части Барнаула.

Старинный брандмауэр Фото: Виталий Барабаш

Сам же бывший завод, рядом с которым остался брандмауэр, все же пострадал от пожара. ЧП случилось весной 2012 года, отмечает “Банкфакс” . Загорелось одно из зданий предприятия. Одной из причин могло стать нарушение правил пожарной безопасности. Огонь охватил площадь в 300 кв. метров.

Взято отсюда.

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