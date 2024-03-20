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Пластиковые окна в Горняке

Юного нациста с Украины задержали в Милане за нападение на мигрантов

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9 марта он избил пассажира возле метро, перед этим показав мигрантам татуировку со свастикой на груди

Юного нациста с Украины задержали в Милане за нападение на мигрантов

Полицейская мигалка / Фото: pexels.com

Итальянская полиция задержала в Милане 16-летнего гражданина Украины, подозреваемого в четырех нападениях на мигрантов в городском метро. Как сообщает телеканал “360”, об этом стало известно РИА Новости из поступившего материала.

По данным миланской полиции, молодой человек выбирал жертв на основе “географической принадлежности”. Еще до первого нападения он разбил окна у нескольких автомобилей. 9 марта он избил пассажира возле метро, перед этим показав мигрантам татуировку со свастикой на груди.

“Нападавший, прежде чем ударить свою жертву, выкрикнул: “Фашисты вернулись!” – одновременно показывая ему татуировку на груди”, – сообщила миланская полиция.У молодого человека обнаружили мачете, нож и несколько молотков. Что грозит нацисту – не уточняется.

город Горняк

Источник

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