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Жюри рассекретили Арлекино в шестом эпизоде шоу Маска

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Жюри рассекретили Арлекино в шестом эпизоде шоу Маска

Арлекин Фото: кадр из шоу "Маска"

Пятый сезон популярного проекта приближается к “экватору”, однако жюри из четырех выбывших конкурсантов удалось рассекретить лишь одного

17 марта на телеканале НТВ в эфир вышел шестой эпизод шоу “Маска”, в котором проект покинул Арлекино, сообщает “Вокруг ТВ”.

В этом выпуске претендентами на выбывание оказались Кот, Щенок и Арлекино, причем последний уже не впервые за сезон был под угрозой вылета. Однако в этот раз везение оказалось ни на его стороне.

Кот получил юбилейный иммунитет, а судьи решением большинства оставили в проекте Щенка. В итоге маску пришлось снять Арлекино.

У жюри давно уже появилась версия о том, кто скрывается под этим костюмом. Большинство предполагало, что это Мия Бойко. Тимур Родригез также назвал имя Ларисы Гузеевой, но ошибся. Арлекино действительно оказалась Бойко.

“Я готовилась к этому моменту, я знала, что Сережа Лазарев меня отгадает. Знала, что сегодня мой последний выход”, – подчеркнула исполнительница.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, кто оказался под маской Акулы.

Взято отсюда

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