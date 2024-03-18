Арлекин Фото: кадр из шоу "Маска"

Пятый сезон популярного проекта приближается к “экватору”, однако жюри из четырех выбывших конкурсантов удалось рассекретить лишь одного

17 марта на телеканале НТВ в эфир вышел шестой эпизод шоу “Маска”, в котором проект покинул Арлекино, сообщает “Вокруг ТВ”.

В этом выпуске претендентами на выбывание оказались Кот, Щенок и Арлекино, причем последний уже не впервые за сезон был под угрозой вылета. Однако в этот раз везение оказалось ни на его стороне.

Кот получил юбилейный иммунитет, а судьи решением большинства оставили в проекте Щенка. В итоге маску пришлось снять Арлекино.

У жюри давно уже появилась версия о том, кто скрывается под этим костюмом. Большинство предполагало, что это Мия Бойко. Тимур Родригез также назвал имя Ларисы Гузеевой, но ошибся. Арлекино действительно оказалась Бойко.

“Я готовилась к этому моменту, я знала, что Сережа Лазарев меня отгадает. Знала, что сегодня мой последний выход”, – подчеркнула исполнительница.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, кто оказался под маской Акулы.

Взято отсюда