К 100-летнему юбилею Рубцовского района издан сборник об истории исчезнувших деревень

Сборник краеведческих очерков об истории исчезнувших деревень издан к 100-летию Рубцовского района.

От очерка до книги

Книгу «Село родное в сердце навсегда» написала журналист Галина Шуба. Сначала это были отдельные очерки, которые пуб­ликовались в районной газете «Хлебороб Алтая». Затем при содействии редактора Григория Ляпкина они были объединены в книгу, и получилась целостная картина – немного грустная, ностальгичес­кая, но потрясающе интересная. В очерках исторические сведения тесно переплетены с воспоминаниями сельчан, которые когда-то жили в этих населенных пунктах. Книга, работа над которой длилась почти пять лет, написана живым языком и легко воспринимается читателями любого возраста.

– Идея написать об исчезнувших деревнях появилась во время подготовки материала по археологичес­ким раскопкам в нашем районе. В газетном архиве встретилась статья с необычным названием «Подземные тайны забытых сёл, или куда исчезло Ясное Солнце». Это меня заинтересовало, и захотелось побольше узнать о том, какие села у нас раньше были, – рассказывает Галина Петровна.

Живая история

В момент создания Рубцовского района в мае 1924 года в нем было образовано 22 сельсовета с 73 населенными пунктами. В документах 1960 года их 107, и они уже поделены на перспективные и неперспективные. Сегодня в райо­не 51 населенный пункт. Книга повествует о 18 из них.

Автор не только изучила архивные документы и исследовательские работы краеведов, но и провела 64 интервью с людьми, которые когда-то жили в этих деревнях. Живые воспоминания особенно ценны: поселки исчезают, уходят люди, которые еще могут поделиться историями, многим уже далеко за 80. Теперь их рассказы стали всеобщим достоянием.

Имя собственное

Галина Шуба признается, что во время работы над очерками сделала для себя немало любопытных открытий. Например, узнала о селах с необычными названиями.

– В 1924 году у нас в районе было село Пьяный Бугор. Жителям очень не нравилось это название, и они обращались в вышестоящие инстанции, чтобы сменить его. Им пошли навстречу и к 1931 году поменяли, село стало называться Степной Бугор, – приводит пример исследователь.

Многие населенные пункты получали названия вслед за коммунами и колхозами. Так появился Муравейник, от одноименной коммуны. Поселок Ясное Солнце тоже обязан своим названием коммуне.

Удивительные люди

В каждой главе, посвященной отдельному населенному пункту, рассказывается о сельской жизни, публикуются архивные фотографии. Автор разыскала сельчан, которых жизнь разбросала по городам и весям, чтобы поговорить с ними о малой родине, которая продолжает жить в их памяти.

Большую помощь оказали работники сельских администраций и жители поселков, некоторые даже сами разыскивали очевидцев далеких событий. Еще и цифровые технологии значительно упростили поиск.

Родственники первого председателя колхоза Ясное Солнце Ивана Лушпенко нашлись в Москве. С ними автору удалось поговорить.

– Удивительные все-таки были люди тогда, в первой половине прошлого века, – отмечает Галина Шуба. – Председатель имел всего один класс образования и вывел свой колхоз в передовики. Это был человек с таким огромным жизненным опытом и авторитетом, что люди ему доверяли и шли за ним.

64 уникальных интервью проникнуты любовью к родной земле. Спустя десятилетия жители исчезнувших деревень по-доброму вспоминают годы детства, молодости и никого не винят в том, что случилось. Люди уезжали, когда колхозы укрупнялись, а в поселках закрывались школы, больницы, магазины.

Связь поколений

Книга поступила во все сельские и школьные библиотеки района и стала бестселлером. К моменту презентации многие уже ознакомились с ней и оставили отзывы.

«Я начала читать книгу выборочно, искала знакомые названия сел, которые находились недалеко от моей родной Новониколаевки. Потом захотелось узнать обо всех других. Читали книгу всей семьей. Сыну рассказали, где находились Московка и Тайга. А мне муж объяснил, где шла дорога на Волго-Дон, поселок Шестаковку, который в 1940 году входил в состав Новониколаевского сельсовета. Я об этом никогда не слышала и не знала», – написала читательница Новониколаевской библиотеки Нина Качура.

А 12-летняя Кристина Коваль из поселка Куйбышево рассказала, что ей было интересно узнать о деревнях и живших в них людях: как они работали, создавали семьи и почему переселились в другие места.

«Книга очень интересная, заставляет задуматься, что ждет мое родное село и как сложится судьба ребят, которые сейчас учатся в школе, останутся ли они жить здесь или куда-нибудь уедут», – по-взрослому рассуждает девочка.

По мнению председателя районного комитета по образованию Василия Костина, издание станет инструментом в работе с подрастающим поколением. Книга призвана сближать и объединять.

– Эта книжка не для бабушек, она для всех нас, – уверен он. – Я представляю, как возле печки, за столом мы будем читать ее детям, внукам. Как можно в школе проводить мероприятия и зачитывать ребятишкам отрывки. А истории все живые.

Мечта сбылась

Все, конечно, хотят продолжения, ведь охвачена только часть исчезнувших поселков. Пока Галина Шуба не спешит обнадеживать читателей, которые вряд ли представляют, какой это титанический труд. Но совершенно точно известно, что тираж будет допечатан и книга появится не только в библиотеках, но и в домах сельчан.

А что чувствует сам автор, когда видит, какой отклик нашла его работа?

– Скажу вам, это необыкновенные чувства. Это радость. И вообще я не верила, что будет такое красивое издание, – делится переживаниями Галина Петровна. – До того как прийти в газету девять лет назад, я преподавала экономические дисциплины в университете, у меня степень кандидата экономических наук. Но всегда хотела писать про людей, сотрудничала с местными СМИ. И вот пройден путь от экономиста до журналиста, и мечта воплотилась.

Кроме того, Галина Шуба ведет литературный блог, где публикует рассказы и житейские миниатюры.

Факт В 1960 году в Рубцовском районе насчитывалось 107 населенных пунктов, сейчас остался 51.

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Взято отсюда.

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