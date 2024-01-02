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К 2050 году в мире может исчезнуть шампанское

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Три сорта винограда, из которых делается шампанское, — Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье — сейчас находятся на грани исчезновения

К 2050 году в мире может исчезнуть шампанское

Фото: unsplash.com

К 2050 году в мире может исчезнуть шампанское — причиной станет глобальное потепление. Об этом пишет CNN со ссылкой на стартап ClimateAi.

По их данным, три сорта винограда, из которых делается шампанское, — Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье — сейчас находятся на грани исчезновения, а через 30 лет их может не стать совсем. Причиной этого является антропогенный климатический кризис, который в результате приводит к потеплению и изменению погодных условий в известных винодельческих регионах мира.

Сейчас мировое производство вина находится на наиболее низком за 60 лет в уровне, том числе из-за экстремальных погодных явлений. Последствием этого может стать производство вина низкого качества или его продажа по высокой цене.

Исследование 2020 года показало, что количество регионов, где выращивается виноград, может сократится вдвое, если глобальная температура поднимется на 2 градуса относительно доиндустриального уровня. Порог, по оценке ООН, может быть преодолен уже в этом столетии.

новости Локтевский

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