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К 70-летию целины Алтая

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К 70-летию целины Алтая

Традиционный лыжный пробег, ежегодно проводимый Барнаульским горкомом КПРФ, прошел 9 марта на лыжной базе «Динамо».

Спортивное мероприятие в этом году было посвящено 70-летию освоения целинных и залежных земель в Алтайском крае. «Красную колонну» лыжников возглавил первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ, депутат Барнаульской годумы Анатолий Барсуков. В мероприятии также приняли участие депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания Антон Арцибашев и Дмитрий Моисеев, комсомольцы, активистки ВЖС «Надежда России», сторонники КПРФ. По итогам забега каждый получил на память вымпел и, конечно, море позитивных эмоций.

Взято отсюда.

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