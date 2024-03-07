К 70-летию освоения целины в Барнауле прошел митинг-концерт

1 марта на площади у старого железнодорожного вокзала Барнаула состоялась встреча первого поезда с целинниками, приехавшими в наш край из разных концов страны. Но спустя 70 лет на Алтае уже не нужно покорять непаханые земли, и из вагонов выходят не переселенцы, а актеры в их образах и одеждах.

Как и 70 лет назад, их встречали с транспарантами и лозунгами. Для собравшихся был организован митинг-концерт «Едут новосёлы». В его оформлении использовалась ретротехника. Представители районов и городов края, студенты, учащиеся ссузов и школ, представители диаспор встречали прибывших гостей.

Всех присутствующих в видеообращении поприветствовал Губернатор края Виктор Томенко.

-Вот уже 70 лет агропромышленный комплекс — наша гордость и базовая отрасль экономики Алтайского края. Уверен, что в будущем роль нашего агропрома будет только расти, еще дальше шагнут сельскохозяйственные технологии, увеличится ассортимент и объемы поставок продукции. Мы будем укреплять наш аграрный потенциал, ценить и любить нашу землю, по достоинству оценивать заслуги работающих на ней людей, — сказал Губернатор.

Праздник посвящён Году семьи, который напрямую связан с освоением целины. 70 лет назад в Алтайский край приезжали молодые люди, заводившие здесь новые семьи. Их потомки и сегодня трудятся на благо родного края и страны, растят новые поколения.

-Мы направили все свои силы и энергию на подъем сельского хозяйства края и страны, — отмечает в своей речи целинник Ларион Ларионович Смелянский. — Я прибыл в край в декабре 1954 года. Работал слесарем на бурлинском элеваторе. За прошедшие годы алтайская степь преобразилась. Здесь начали выращивать пшеницу, заниматься ее переработкой. И в том, что сегодня Алтайский край один из самых крупных производителей зерна в стране — заслуга тысяч юношей и девушек, приехавших сюда в годы освоения целины. Эти люди заложили основу для развития региона. А наши дети и внуки это дело продолжают.

Завершилась встреча концертной программой, в котором участвовали алтайские творческие коллективы, агитбригады. Для гостей открыли народное караоке с песнями времен освоения целинных земель.

По информации газеты «Алтайская правда»

Взято отсюда.

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