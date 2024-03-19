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К Алтайскому краю подступает похолодание с мокрым снегом и метелями

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К Алтайскому краю подступает похолодание с мокрым снегом и метелями

Метель и штормовой ветер в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

В Алтайском крае снова наблюдаются погодные качели: после тепла с положительными температурами в регион идет фронт с похолоданием до -7 градусов

В Алтайском крае в ближайшее время ожидается похолодание с осадками, сообщает ЦГМС края.

Так, 20 марта в регионе еще будет тепло: температура ночью составит -3…+2 градуса, местами шкала опустится до -8, днем будет около 0…+5 градусов. Между тем на большей территории региона пройдет небольшой снег и мокрый снег. Местами метеорологи обещают метель и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный подует со скоростью 5–10 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с.

Холодать в крае начнет 21 марта: ночью в регионе температурными показатели опустятся до -5…-10 градусов, местами похолодает до -15. Днем ожидается в районе -2…-7 градусов. В отдельных районах выпадет небольшой снег, прогнозируют метели. Северо-западный ветер усилится до 14 м/с.

Ранее барнаульцы пожаловались на сосульки и снежные навесы на крышах зданий.

Взято отсюда

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