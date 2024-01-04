К берегам базы ЧФ идут новейшие русские корабли. Готовится удар?

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04 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации рассказала журналистам, что вскоре торжественная церемония поднятия Андреевского флага состоится на первых двух боевых кораблях, которые в наступившем году пополнят состав российского ВМФ. Оба начнут нести службу на Балтике. Это малый ракетно-артиллерийский корабль «Буря» и дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт», которые сейчас проходят заключительный этап испытаний.

Ввод в строй этих двух боевых кораблей – это ближайшие планы. В планах более отдалённых, но тоже 2024-го года: получение Северным флотом многоцелевой атомной подводной лодки K-564 «Архангельск», спуск на воду очередного атомного ракетного подводного крейсера «Борей-А» «Князь Пожарский», и еще целый флот различного рода кораблей и единиц вступят на дежурство. Как пишет Дзен-канал «Великоросс».

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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