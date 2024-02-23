К Дню защитника Отечества офицеры СУ СК России по Алтайскому краю собрали праздничные посылки для участников специальной военной операции

Офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в преддверии 23 февраля присоединились к акции комитета семей воинов Отечества в Алтайском крае «Zа победу. Zа наших. Zа правду». Сотрудники ведомства в целях поддержки наших бойцов на передовой собрали и передали им посылки и подарки.

В каждой посылке, сформированной индивидуально, вложены поздравительные открытки со словами благодарности и пожеланиями для наших бойцов. Кроме того, следователи помогли в приобретении медицинских расходных материалов для военных госпиталей и медицинских учреждений в зоне СВО.

Участвуя в сборе гуманитарной помощи, мы верим, что теплые слова и подарки помогут нашим ребятам на передовой и порадуют их в праздничный день – День защитника Отечества!

Взято отсюда.

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